﻿Entwicklung von Videospielen in SH: „Wir haben extremen Nachholbedarf“

Die Videospiel-Branche in Deutschland und Schleswig-Holstein wächst – hinkt aber immer noch hinter internationalen Standards hinterher. Im Interview mit den Kieler Nachrichten fordern die Spieleentwickler Boris Zander und Christian Haja aus Kiel mehr Fördergelder – und berichten über ihre anstehende Games-Konferenz „Baltic Dev Days“.

Kiel. Seit 2005 entwickelt die Kieler Firma Seal Games Videospiele für den Browser und Smartphones. Nun organisieren Gründer Boris Zander und Christian Haja (Head of Business Development) in Kiel mit den „Baltic Dev Days“ am 1. und 2. Juni eine Konferenz von Spieleentwicklern mit internationaler Strahlkraft. Im Interview mit den Kieler Nachrichten erzählen sie mehr darüber und blicken auf die Entwicklung der Games-Branche in Schleswig-Holstein.