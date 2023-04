Vandalismus, Graffiti und Brandstiftung – die Gemeinschaftsschule Friedrichsort war in den vergangenen Monaten oft davon betroffen. Dabei entstand ein Schaden von über 20 000 Euro. Schulleiter Manfred Behrens fordert deshalb eine Videoüberwachung.

Kiel. In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar brennt ein Mofa vor einem Tor der Gemeinschaftsschule Friedrichsort. Der Schaden an der Fassade ist immer noch deutlich sichtbar. Die notwendigen Löschmaßnahmen setzen auch der Lüftungsanlage der Schule zu. Die Garage hinter dem zerstörten Rolltor und der darin befindliche Schlepper sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Für Schulleiter Manfred Behrens ist damit eine Linie überschritten: „Meine Einschätzung zum letzten und gravierendsten Brandstiftungsfall ist, dass nicht viel gefehlt hätte, und das Hauptgebäude wäre in Flammen aufgegangen.“