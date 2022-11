Viel Schatten - und Licht am Ende des Tunnels

Die Landeshauptstadt steht einmal mehr im Spannungsfeld zwischen negativen Schlagzeilen und positiven Nachrichten rund um Verkehrs-Themen. Was die Kielerinnen und Kieler in dieser Woche sonst noch bewegt hat, lesen Sie hier.

Liebe Leserinnen und Leser,

Mobilitäts-Themen bestimmen auch in diesen Tagen die Nachrichten-Lage in Kiel: Dazu zählen an erster Stelle tragische Verkehrs-Unfälle, die betroffen machen. Vier tote Verkehrsteilnehmer gab es in Kiel bislang in diesem Jahr, darunter zwei Radfahrer. Die tragische Kollision eines Radfahrers mit einem Auto am vergangenen Montag an der Kreuzung Hasseldieksdammer Weg/Chemnitzstraße wirkt nach. Auch wenn der Bereich laut Polizei kein Unfallschwerpunkt ist, berichten Anwohner über brenzlige Situationen. Fahrradverbände fordern nun als Sofortmaßnahme eine Tempo-30-Zone im Hasseldieksdammer Weg.

Lichtblicke gibt es indes für Radfahrer auch: Der Bund verleiht der geplanten Veloroute Ost mit Fördermitteln in Höhe von 6,5 Millionen Euro Rückenwind. Anfang kommenden Jahres soll der Ausbau beginnen. Befürworter eines schienengebundenen ÖPNV-Systems für Kiel dürfte wiederum die Aussicht auf einen klaren Ratsbeschluss zur geplanten Stadtbahn am morgigen Donnerstag freuen. Denn ein breites Bündnis der Parteien - bis auf die AFD - hat sich bereits dafür ausgesprochen. Bleibt abzuwarten, ob in der Ratsversammlung dann wirklich alles glatt über die Bühne geht.

Ausgebremst fühlen sich hingegen Taxifahrer am Kieler Hauptbahnhof. Sie bemängeln eine ständige Gängelei des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in Kiel. Kommt es zum klärenden Gespräch mit dem zuständigen Stadtrat Christian Zierau, wie dieser angeboten hat? Dennis Betzholz wird die Entwicklung verfolgen.

Und jetzt noch ein paar gute Nachrichten: Ins Rollen kommen können Kielerinnen und Kieler in ihrer Freizeit nun am Ostseekai, beim Rollerfestival der Stadtwerke.

Gewinnen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, zudem auf die letzte Minute exklusiv 5 mal 2 der gefragten Tickets für Niedeckens BAP in Kiel am Freitag.

Bauprojekt der Woche

Sinn für Humor zeigt die neue Installation des Licht-Künstlers Hans Peter Kuhn an der Gaardener Brücke.

Gastro-Tipp der Woche

Wann wird Starkoch Steffen Henssler wohl selbst in sein neues Restaurant „Ahoi“ im Kieler Yacht-Club kommen? Meinem Kollegen Oliver Stenzel hat er seine Pläne verraten - und auch seine gastronomische Vision.

Zitat der Woche

„Diesel ist für uns ganz wichtig“ Markus Brandau, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr Kiel, über erste Erkenntnisse zur Übung zu 72 Stunden ohne Strom in der Landeshauptstadt.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Das sind unsere Top-Klicks der Woche:

Top 1)

Top 2)

Top 3)

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Die Folgegeschichte der tödlichen Beißattacke aus den meist geklickten Artikeln der Woche (siehe Top 3) hat mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit verdient: Was bedeutet es, wenn jemand sein geliebtes Haustier auf so tragische Weise verliert wie Sabiene Jansen? Ihre Mischlingshündin Lacy starb, wie berichtet, nach der Beißattacke eines nicht angeleinten Hundes am Kieler Hauptbahnhof. Sie sagt nun: „Statt Lacy hätte auch ein Kind das Opfer sein können.“ So etwas mag ich mir als Mutter kleiner Kinder gar nicht ausmalen.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Reporterin der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.