﻿Alles nur Wahlkampfgetöse? Kieler Ratsversammlung über Nacht unterbrochen

Kostenfrei bis 17:34 Uhr lesen

Kommunalwahl 2023

Wer Wahlatmosphäre genießen will, kann am Sonntag in den größeren Städten des Kreises Segeberg in die Rathäuser oder andere Versammlungsstätten kommen. Dort werden die Wahlergebnisse nach und nach auf Leinwänden oder Bildschirmen bekannt gegeben. In Bad Bramstedt gibt es sogar Popcorn.