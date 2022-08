﻿Viel zu schnell: Wasserschutzpolizei stoppt Motorboot auf Kieler Förde

Arbeitsreiches Wochenende für die Wasserschutzpolizei in Kiel: Am Sonnabend und Sonntag mussten die Beamten zu mehreren Einsätzen auf der Förde ausrücken. Die Gründe reichten von Geschwindigkeitsüberschreitung über Sportbootunfall bis hin zu Seenotfall.

Kiel. Das sommerliche Wetter mit heißen Temperaturen zieht die Menschen auf die Kieler Förde. Das merkt auch die Kieler Wasserschutzpolizei, die am Wochenende gleich mehrmals ausrücken musste: Neben einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung kam es zu einem Sportbootunfall zwischen zwei Schlauchbooten und auch einem Seenotfall.

Die erlaubte Geschwindigkeit von zehn Knoten in der Innenförde hatte der Fahrer eines 17 Meter langen Motorboots am Sonnabend deutlich überschritten. Nachdem das Boot gegen 17.10 Uhr die Schleuse passiert hatte, erhöhte es die Geschwindigkeit umgehend auf über 20 Knoten. Eine in unmittelbarer Nähe der Schleuse kontrollierendes mobile Streife des Wasserschutzpolizeireviers folgte dem Motorboot umgehend. Teilweise stellten die Beamten der Wasserschutzpolizei eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten fest.