﻿Viele Kieler Gastronomen erleben ein schwieriges Wintergeschäft

Die Kieler Gastronomie erlebt den ersten Winter, in dem Corona keine Rolle mehr spielt. Manche Lokale sind wieder voll. Aber für viele Betriebe ist die Lage alles andere als entspannt. Nicht nur sind Energie-, Waren- und Personalkosten gestiegen. Auch die Gäste halten sich zurück. Ein Stimmungsbild.

Kiel. Mitunter fällt es Annette Köhler in diesen Tagen nicht leicht, den Besuchern zu erklären, wie es ihr als Gastronomin geht. „Viele Gäste denken, dass in diesem Winter erstmals wieder alles gut ist“, berichtet die Betreiberin des Blé Noir am Blücherplatz. Schließlich sei Corona endlich vorbei.

Tatsächlich aber sei die Lage alles andere als gut. Doch von den gestiegenen Energie-, Produkt- und Personalkosten würden die Menschen im Restaurant nichts spüren. „Und in gewisser Weise hängt uns Corona auch immer noch nach“, sagt Köhler und erinnert an die massiven Umsatzeinbußen des vergangenen Winters, als die Lokale zwar geöffnet hatten, die Gäste aber wegen der hohen Inzidenzen reihenweise ihre Weihnachtsfeiern stornierten.

Als dann kürzlich auch noch die Aufforderung ins Haus flatterte, einen großen Teil der erhaltenen Corona-Hilfen zurückzuzahlen, habe sie für einen Moment die Lust auf ihren Job verloren. Doch dann fand Annette Köhler zusammen mit ihrem Team zu neuem Mut und frischer Tatkraft. Seit Anfang des Monats stellen sich dessen Mitglieder mit Gerichten aus ihren Herkunftsländern beim Mittagstisch vor – eine symbolische Aktion, die sich an die Gäste richtet: „Wir wollen damit unterstreichen, dass es sich lohnt, essen zu gehen!“

Gastronomie in Kiel: Discounter und Wochenmärkte locken mit besseren Stundenlöhnen

So wie dem Blé Noir geht es derzeit nicht wenigen gastronomischen Betrieben in Kiel. Die Kosten sind enorm gestiegen, die Gästezahl dagegen ist gesunken. „Seit zwei, drei Wochen ist in all unseren Betrieben vergleichsweise wenig los“, sagt Ibrahim Hamada, der zusammen mit seiner Frau Maaiken Fonck die Cafés Resonanz, Bakelit, Bornhorst Aan Tafel und Ins Blaue betreibt.

Hamada vermutet, dass die Gäste vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostensteigerung sparen und deshalb fernbleiben. Und eigentlich müsste auch er seine Preise schon wieder anpassen: „Aber in der aktuellen Lage kann ich das nicht riskieren.“

Dazu plagen Ibrahim Hamada Personalsorgen. Aus wirtschaftlichen Gründen könne er seinen Aushilfen nicht mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde zahlen. Aber im Kampf um die knapp gewordenen Kräfte würden Discounter wie Aldi oder auch die Stände der Wochenmärkte mit höheren Stundenlöhnen locken.

Stefan Scholtis weiß, dass viele Gastronomen im Land, wieder einmal schwere Zeiten durchmachen. © Quelle: Uwe Paesler (Archivbild)

Stefan Scholtis weiß, dass viele Gastronomen im Land, wieder einmal schwere Zeiten durchmachen. „Tatsächlich ist es in der aktuellen Situation wichtig, den Gast nicht zu verschrecken“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Schleswig-Holstein (Dehoga). Was also tun, um die eigenen Mehrausgaben weiterzugeben? Der Experte rät dazu, Maßnahmen wie Preisanpassungen und Portionsverkleinerungen sensibel miteinander zu kombinieren.

Dass sich viele Gastronomen zeitgleich mit Rückforderungen bei den erhaltenen Corona-Hilfen konfrontiert sehen, würde die Lage für sie noch verschlimmern, bestätigt Scholtis: „Die Rückzahlungen sind zwar berechtigt. Aber sie kommen natürlich zu einer ungünstigen Zeit.“ Die Prognose des Experten? „Am Ende des Tages muss ein gastronomischer Betrieb bestenfalls einen Gewinn machen. Aber in diesem Jahr werden vielen Betreibe oft auch froh sein, wenn sie eine schwarze Null schreiben.“

N.I.L.-Mitbetreiber Konstantin Koch: „Uns fallen ganze Kundengruppen weg“

Auch Konstantin Koch ist an manchen Tagen über eine solche Zahl froh. Der Mitbetreiber des N.I.L. in der Holtenauer Straße registriert bei den Gästen gegenwärtig die gleiche Zurückhaltung wie Ibrahim Hamada: „Wir haben ein sehr gemischtes Publikum. Manche gehen mehrfach im Monat essen, manche vielleicht nur ein- oder zweimal. Wenn sich nun alle einschränken, fallen uns ganze Kundengruppen weg.“

Vor diesem Hintergrund traf Konstantin Koch Ende November eine schwere Entscheidung. „Wir wollten wegen der Energiekrise in unserem Außenbereich eigentlich auf Heizpilze verzichten“, berichtet der Gastronom. Doch als die Temperaturen unter fünf Grad fielen und die Plätze im Freien leer blieben, habe man sie schweren Herzens wieder aufgestellt. Personalsorgen wie Ibrahim Hamada hat Konstantin Koch nicht: „Aber wenn wir dauerhaft weniger Gäste haben sollten, müssten wir natürlich auch die Zahl unserer Aushilfen anpassen“, unterstreicht er.

In allzu dunklen Tönen will er die Zukunft trotzdem nicht malen. „Ich hoffe, dass die Leute wieder mehr Spaß am Essengehen finden, wenn die Adventszeit weiter fortschreitet“, sagt Koch und zeigt sich auch im Hinblick auf die traditionellen Weihnachts- und Silvesterevents des N.I.L. optimistisch. Und dann werfe ja auch schon bald wieder der Frühling seine Schatten voraus.