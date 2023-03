﻿Wie ein Therapiehund Kindern in Kiel helfen soll, besser zu lesen

Vier von zehn Viertklässlern in Deutschland können nicht gut genug lesen. Auch in Schleswig-Holstein gibt es erhebliche Defizite. Um Besserung bemühen sich in Kiel Stiftungsprogramme, Stadtbüchereien – und nun auch zwei Hunde.

Kiel. Lennox sitzt zurückgelehnt im großen Sitzkissen, Lotta Blümchen liegt eng an seine Seite geschmiegt. Mit verträumtem Blick, scheint es, hört die Labradorin dem Siebenjährigen zu, wie er ihr aus seinem Buch vorliest. Die etwas komplizierteren Wörter kommen teils noch etwas langsam. Aber kein Vergleich zu vor ein paar Wochen, als der Zweitklässler angefangen hatte, Lotta vorzulesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das versichert Sina Öhlenschläger. Sie ist das Frauchen von Therapiehund Lotta. Gemeinsam helfen sie beim Leseförderprojekt „Vorlesehund“ der Stadtbücherei Kiel, Kindern mit Leseschwäche selbige abzubauen. Zurzeit einmal wöchentlich in der Stadtteilbücherei Friedrichsort. „Wir hatten bisher kein Kind, bei dem wir in den sechs Wochen keinen Lesefortschritt erzielen konnten“, sagt Christin Jans von der Stadtbücherei, die das Projekt 2021 ins Leben gerufen hatte.

Während Lennox dem Therapiehund vorliest, korrigiert Frauchen Sina Öhlenschläger gelegentlich den ein oder anderen Fehler. © Quelle: Sven Raschke

Neben Lotta ist noch ein zweiter Lesehund regelmäßig für die Stadtbücherei in wechselnden Stadtteilen im Einsatz, pro wöchentlichem Termin vier Kinder nacheinander, 15 Minuten pro Kind, sechs Wochen lang. Damit können die Vierbeiner zwölf Kindern im Jahr helfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer nicht richtig lesen kann, hat es schwer in Schule und Beruf

Erfolgreiche Tropfen auf einen sehr großen heißen Stein. 15 Prozent der Viertklässler in Schleswig-Holstein verfehlten laut IQB-Bildungstrend 2021 (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) den Mindeststandard an Lesekompetenz. Bundesweit sieht es noch düsterer aus. Hier waren es 19 Prozent – eine deutliche Verschlechterung gegenüber 2011 und 2016, wo der Wert noch bei 11 und 13 Prozent lag.

„Eine fatal hohe Zahl“, kommentiert Sabine Uehlein von der Stiftung Lesen, die sich bundesweit für die Verbesserung der Lesekompetenz einsetzt. „Junge Menschen mit geringer Lesekompetenz werden es in der Schule nicht leicht haben, und ihnen wird es schwerfallen, qualifizierte Schulabschlüsse zu erwerben.“

Sina Öhlenschläger hat mit ihrer Hündin die 1,5-jährige Ausbildung zum Therapiehund gemacht. © Quelle: Sven Raschke

Betroffen sind laut Uehlein vor allem Kinder aus gering gebildeten Haushalten. Die Pandemie habe dies noch einmal deutlich gemacht, wie die gestiegenen Zahlen in der Studie von 2021 zeigten. „Während der Homeschooling-Phasen in den Covid-19-Lockdowns waren die Kinder auf die Unterstützung angewiesen, die sie zu Hause bekommen konnten“, sagt Uehlein. „Dort, wo Eltern nicht helfen konnten, sind die Kinder stärker zurückgeblieben als während normaler Schulphasen, in denen die Schule aktiv ist.“

Aber auch nach den Lockdowns seien die Schulen weiterhin so überlastet, dass Kinder nicht individuell gefördert werden könnten. „Daher“, so Uehlein, „bleiben Bildungschancen vielen Kindern schlichtweg versperrt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegensteuern mit Buch-Geschenken und Leseprojekten

Um dem entgegenzuwirken, hat die Stiftung unter anderem die App „einfach vorlesen“ herausgebracht, die Eltern und Kindern Lesestoff bietet. Über das Programm „Lesestart 1-2-3“ erhalten Eltern in verschiedenen Kinderarztpraxen und Büchereien Bücher zum Vorlesen geschenkt. Kitas und Schulen werden von der Stiftung mit Unterrichtsmaterial unterstützt.

Zum Welttag des Buches am 23. April veranstalten viele Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken und Schulen (auch in Kiel) ein Lesefest, bei dem Bücher verschenkt werden. „Unsere Begleitforschung bestätigt, dass Buchgeschenke als niederschwellige Möglichkeit gut für die Leseförderung funktionieren“, sagt Uehlein. „Wenn ein Buch zu Hause liegt, dann wird auch reingeschaut.“

Lesen Sie auch

Auch die Kieler Stadtbüchereien bemühen sich – neben dem Einsatz der Lesehunde – mit weiteren Projekten um die Lesekompetenz der Kinder. So gibt es Vorlesewettbewerbe, einen Ferienleseclub und kostenlose Lesestart-Sets. Zu den Kinder- und Jugendbuchwochen kommen Autoren in die Büchereien und lesen Schulklassen vor. Bei den „Kleinen-Krabblern“ werden Ein- bis Dreijährige spielerisch ans Lesen herangeführt. Für alle unter 18-Jährige ist eine Ausleihkarte in den Kieler Büchereien kostenfrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern sollten ihren Kindern vorlesen

Entscheidend bleibt aber laut Stiftung Lesen besagter Einfluss des Elternhauses. Besonders das Vorlesen spiele hier eine wichtige Rolle. „Kinder, denen vorgelesen wird, fällt das Lesenlernen leichter“, so Uehlein. Bei vier von zehn Kindern in Deutschland geschehe dies allerdings nicht. Uehlein appelliert daher an alle Eltern, egal ob aus Buch, Zeitschrift oder Comic: „Lesen Sie Kindern vor.“