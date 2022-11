﻿Frühe Welle droht: Viele Menschen lassen sich im Impfzentrum Kiel gegen Grippe impfen

Die Grippewelle könnte dieses Jahr besonders früh kommen. Viele Menschen in Schleswig-Holstein lassen sich deswegen gegen Grippe impfen – und nutzen dabei verstärkt das Angebot in den Impfstellen. Ein Besuch im Impfzentrum Kiel.

Ein wenig Wartezeit musste man in der Schlange des Impfzentrums in Kiel am Sonnabend mitbringen.

Kiel. Als Dennis Kramkowski am Sonnabend gegen 10.15 Uhr am Impfzentrum in Kiel ankommt, stehen schon mehr als ein Dutzend Menschen vor dem Eingang Schlange. Für Kramkowski ist das ein gewohntes Bild. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums beobachtet wieder ein deutlich steigendes Interesse. Nicht nur an der Corona-, sondern auch an der Grippeschutzimpfung, die seit Anfang November in den 15 Impfstellen in Schleswig-Holstein angeboten werden.

Zu diesem Schritt haben sich Land, Kassenärztliche Vereinigung und weitere Beteiligte entschieden, um den Impfschutz in der Bevölkerung zu erhöhen und einer Mehrfachbelastung in Arztpraxen und Krankenhäusern entgegenzuwirken. Mit Erfolg: Mehr als 1000 Menschen ließen sich allein am ersten Sonnabend (5. November) nach Start der Aktion in den Impfstellen Schleswig-Holsteins gegen Grippe impfen.

Grippeschutzimpfung in SH: Gleichzeitige Impfung gegen Corona gut angenommen

Wer das Kieler Impfzentrum betritt, wird bei der Anmeldung direkt auf das zusätzliche Angebot hingewiesen. So wie Randolf Kuschke (63), der eigentlich für seine vierte Coronaimpfung hier ist. „Semi-spontan“ entscheidet er sich, gleichzeitig auch den Impfschutz gegen Influenza zu bekommen. „Das bietet sich natürlich an.“

Angekommen in einer der drei besetzten Impfkabinen in Kiel. Grippeschutzimpfung in den rechten Arm, Coronaimpfung in den linken, fertig. „Schnell und unkompliziert“, sagt Kuschke. Das gleichzeitige Verabreichen ist gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) unbedenklich. Die Injektion sollte lediglich an unterschiedlichen Gliedmaßen erfolgen.

Kuschke ist kein Einzelfall. „Viele haben die Grippeimpfung gar nicht auf dem Schirm und entscheiden sich dann hier dafür“, sagt Kramkowski. Zahlen des Gesundheitsministeriums zeigen ebenfalls, dass viele Menschen sich beide Impfungen gleichzeitig abholen.

Impfzentrum in Kiel nach Flaute im Sommer wieder gut besucht

An Tagen, an denen in den Impfstellen die Grippeschutzimpfung nach Terminvereinbarung zusammen mit einer Coronaimpfung wahrgenommen werden kann, haben bisher rund ein Drittel aller Personen auch die Grippeschutzimpfung erhalten. Am Sonnabend, wo kein Termin notwendig ist, ist der Anteil noch höher.

Im Impfzentrum Kiel können sich Menschen sogar zu allen Öffnungszeiten gegen Grippe impfen lassen – auch ohne Termin und ohne Coronaimpfung. „Wir haben die Kapazitäten“, sagt Kramkowski. An diesem Sonnabend hat er aber viel zu tun. Eine Kollegin ist krank, Kramkowski springt ein, wo er gebraucht wird, führt Aufklärungsgespräche, steht aber auch an der Anmeldung. Bis 15 Uhr kommen mehr als 180 Menschen.

So gibt’s die Grippeimpfung in den Impfstellen Für eine Grippeschutzimpfung müssen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner künftig nicht mehr zwingend zum Hausarzt. Die 15 Impfstellen im Land bieten die Impfung ebenfalls an. Unter der Woche können sich Interessierte beim Corona-Impftermin zusätzlich gegen Grippe impfen lassen, sonnabends ist auch eine ausschließliche Grippeimpfung ohne Termin zu den Öffnungszeiten von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr möglich. Ein Sonderfall ist das Kieler Impfzentrum: Hier können Menschen zusätzlich auch unter der Woche spontan vorbeikommen und sich auf Wunsch nur gegen Grippe impfen lassen. Möglich ist das mittwochs von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

„Es macht Spaß, wenn wir was zu tun haben und die Zeit fliegt“, sagt Kramkowski. Das war nicht immer so. Insbesondere im diesjährigen Sommer gab es eine regelrechte „Flaute“ in den Impfstellen, in Kiel lag die Anmeldezahl an einigen Tagen nur knapp im zweistelligen Bereich.

Schleswig-Holstein: Experten rechnen mit früher Grippewelle

Wie wichtig die Grippeimpfung vornehmlich für Menschen ab 60 Jahren ist, machen Experten deutlich. Sie rechnen mit einer früheren Grippewelle als sonst, die eventuell heftig werden könnte. Von einer möglichen „ausgeprägten Grippewelle“ spricht Dr. Jens Lassen vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein, Kramkowski sieht die Gefahr einer „Doppelbelastung“ durch Grippe und Corona und Landesgesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagt: „Wer einmal eine echte Grippe durchgemacht hat, weiß diese einfache Schutzmöglichkeit besonders zu schätzen.“

Dass das Land dafür nun neben den Hausarztpraxen in den Impfstellen ein weiteres Angebot macht, bewertet Lassen als „punktuelle Ergänzung“. Generell gehöre die Grippeimpfung aber „in die Hausarztpraxen“.

Die hohe Nachfrage in den Impfstellen überrascht daher auch Kramkowski, der selbst eine Hausarztpraxis hat. „Offenbar gibt es Menschen, die den Weg zu uns Hausärzten nicht finden“, sagt er. Daran müsse man arbeiten, aber: „Am Ende ist es egal, wo wir die Menschen impfen – solange sie sich für die Impfung entscheiden.“