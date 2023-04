﻿Wie kam der Senior mit seinem Auto in den Kieler Arsenalhafen?

Nach der Bergung des seit zwei Wochen vermissten Seniors aus dem Kieler Hafen versuchen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, den Weg des Mannes zu rekonstruieren. Völlig unklar ist weiter, wie das Auto mit dem 86-Jährigen an die Mole des streng bewachten Marinearsenals kam, wo es in der Nacht zum Sonnabend geborgen wurde.

Kiel. Drei Tage nach dem Fund eines toten 86-Jährigen im Hafenbecken des Marinearsenals in Kiel gibt es in dem Fall weiterhin mehr Fragen als Antworten. Der Senior war am vergangenen Freitagabend dort in seinem Auto unterhalb der Wasseroberfläche entdeckt worden. Ein Angler hatte zuvor die Polizei informiert, nachdem er am Ufer ein Autokennzeichen entdeckt hatte.

Die Frage, wie der 86-Jährige mit seinem Auto in die Kieler Förde stürzte, bleibt bislang ebenso unbeantwortet wie die Frage, warum dies über knapp zwei Wochen niemandem aufgefallen war – obwohl der Fundort mitten in einem streng bewachten militärischen Sicherheitsbereich lag.

Der 86-Jährige galt seit dem 30. März als vermisst. Die Polizei bat bei der Suche nach dem Mann mehrfach die Öffentlichkeit um Mithilfe. Noch wenige Stunden vor der Entdeckung im Arsenalhafen hatte die Kieler Polizei am Freitag erneut versucht, mit einem öffentlichen Aufruf auf die Spur des Vermissten zu kommen. Das dabei veröffentlichte Kennzeichen veranlasste den Angler schließlich zur Meldung seines Funds.

Streng geheime militärische Anlagen in der Nähe

Nach Angaben der Polizeidirektion Kiel sieht das ermittelnde Kommissariat 11 der Kriminalpolizei bei dem Fall keine Anzeichen für ein Verbrechen. Aus Rücksichtnahme auf die Verwandten des 86-Jährigen werde man sich zu weiteren Ermittlungen daher nicht äußern.

Der Fall beschäftigt aber nicht nur die Polizei. Auch die Militärpolizei und der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr prüfen intern die Frage, wie das Auto in den militärischen Sicherheitsbereich kommen konnte.

Die Arsenalmole ist Teil einer streng bewachten Liegenschaft der Bundeswehr. Schilder warnen vor Schusswaffengebrauch. Dort befinden sich Werkstätten – wie zum Beispiel die geheime Sehrohrwerkstatt für die U-Boote und Systeme für Minenjagdboote, aber auch Teststände der Bundeswehr.

Eine Überprüfung der Zäune ergab nach KN-Informationen keine Hinweise. Die Zufahrt zu dem großen Areal in Ellerbek erfolgt durch ein gut beleuchtetes und rund um die Uhr bewachtes Tor am Klausdorfer Weg. Offiziell verweist die Bundeswehr bei Anfragen auf die Zuständigkeit der Kriminalpolizei.

Gelände wird mit Video überwacht

Die Straße endet auf der Mole mit einem Wendehammer bei einem Wachhaus mit Videokamera. Wenn man dort die Orientierung verliert und geradeaus weiterfährt, landet man direkt an der Stelle in der Förde, an der das Auto gefunden wurde.

Die Befragung der Angler, die für den Zutritt der Anlage entsprechende Ausweise hatten, ergab keine Hinweise zur Ursache. Inwieweit die im Marinearsenal installierte Video-Überwachung helfen kann, ist noch unklar. Die Bundeswehr verweist hier wiederum auf die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler der Polizei prüfen auch Anhaltspunkte für eine zweite These. Danach könnte der Senior in der Dunkelheit die Orientierung verloren haben und im Bereich am Sartorikai oder Seegarten mit seinem Ford Fusion ins Wasser gestürzt sein.

Nach dem Untergang des Autos bestünde die Möglichkeit, dass der Wagen unter Wasser durch den Propellerstrom der großen Stena- und Color-Line-Fähren in Richtung Arsenal gedrückt wurde. Die Fähren drehen genau vor der Arsenalmole.

Ähnliche Effekte gab es bereits im Nord-Ostsee-Kanal, wo versunkene Autos unter der Holtenauer Hochbrücke durch den Schraubenstrom vorbeifahrender Schiffe unter Wasser schon mal über 100 Meter weggespült wurden.