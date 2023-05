﻿Rat beschließt Änderung: Vier Ortsbeiräte in Kiel verlieren Mitglieder

Kiel. Bernhard Tiedemann, SPD-Ortsbeiratsvorsitzender in Pries-Friedrichort, kann es kaum glauben, als er sich nach der Kommunalwahl die neue Sitzverteilung anguckt. Sein Gremium ist von neun Mitgliedern auf sieben geschrumpft. „Ich hätte das gerne von offizieller Seite gehört. Das ist ein Schuss vor den Bug der Ortsbeiräte“, sagt er. Mit der Meinung ist er nicht allein.

Auch sein SPD-Kollege Axel Schnorrenberg, zuständig für Wellsee/Kronsburg/Rönne, entnimmt es nur den Wahlergebnissen. „Das hat zu Verwirrung geführt“, sagt er. Beide sprechen von schlechter Kommunikation. Tabea Philipp, SPD-Ortsbeiratsvorsitzende im Bezirk Schreventeich/Hasseldieksdamm, hätte sich auch eine Info vom zuständigen Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar gewünscht. Für Bernhard Tiedemann ist das zudem „mangelnde Wertschätzung gegenüber dem Ehrenamt“.

Ratsversammlung ändert Hauptsatzung: Vier Ortsbeiräte schrumpfen

Hintergrund ist ein Beschluss der rot-grünen Kieler Ratsmehrheit zur Neufassung der städtischen Hauptsatzung, in der die Zahlen der stimmberechtigten Mitglieder in den 18 Ortsbeiräten festgelegt sind. Pries-Friedrichsort und Wellssee/Kronsburg/Rönne schrumpfen so von neun auf sieben Mitglieder, Schilksee verkleinert sich von sieben auf fünf Mitglieder und Schreventeich/Hasseldieksdamm hat künftig statt elf nur noch neun Mitglieder.

Der Vorstoß zur Verkleinerung der vier Ortsbeiräte kam aus dem Ältestenrat. Dieser unterstützt den Kieler Stadtpräsidenten bei der Führung der Geschäfte und berät in nicht-öffentlicher Sitzung über parlamentarische Abläufe. Er setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden der Fraktionen oder einem ihrer Mitglieder, dem Stadtpräsidenten als Vorsitzendem und dem Oberbürgermeister mit beratender Stimme.

Kieler Ortsteil Schilksee hat schon lange weniger als 5000 Einwohner

Anlass soll ein Hinweis gewesen sein, dass die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen im Bezirk des Ortsbeirates Schilksee seit fünf Jahren dauerhaft unter die Grenze von 5000 gesunken sei und sich damit der Einwohnerzahl von Meimersdorf angenähert habe. In dem Zusammenhang habe man alle Ortsbeiräte untersucht und noch drei weitere gefunden, bei denen die Mitgliederzahl der Einwohnerzahl angepasst werden sollte. Zumal „keine Gründe ersichtlich sind, die derzeit eine Sonderstellung dieser Ortsbeiräte rechtfertigen“, heißt es in der Begründung.

In der Regel haben Ortsbeiratsbezirke bis 5000 Einwohner fünf Mitglieder, ab 5000 bis 10.000 Einwohner sieben Mitglieder, zwischen 10.000 und 20 .000 Einwohner neun Mitglieder und über 20. 000 Einwohner elf Mitglieder. Die Zahlen sind aber nur Richtwerte, dahinter steckt kein Automatismus. Es hätte also auch alles so bleiben können.

Kieler Stadtpräsident Hans-Werner Tovar gibt Versäumnis zu

Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar hat sein Versäumnis inzwischen eingeräumt. „Ich will mich da nicht rausreden, das hätten wir rückspiegeln müssen“, sagte er auf Nachfrage. Die vier betroffenen Ortsbeiräte bemängeln aber nicht nur die Kommunikation, sondern stellen die Entscheidung auch grundsätzlich infrage.

„In den Ortsbeiräten arbeitet man anders – weniger parteipolitisch, mehr bürgernah für den Stadtteil“, meint Schnorrenberg. „Steigt die Arbeitsbelastung für den Einzelnen, könnte das von diesem Ehrenamt abschrecken.“ In seinem Gremium hat man die Arbeit eher nach Themen untereinander aufgeteilt. „Nun werden es weniger Schultern sein, auf denen die Last verteilt wird“, bringt es die Schilkseer Ortsbeiratsvorsitzende Maike Finger (SPD) auf den Punkt.

Tabea Philipp findet das System fragwürdig, die Anzahl der Mitglieder an der Einwohnerzahl festzumachen. „Das Spektrum der politischen Meinungen wird so nicht ausreichend abgebildet. Kleinere Parteien sind dann nur noch als beratende Mitglieder vertreten. Das ist frustrierend“, sagt sie. Der Ortsbeirat gilt als Mittler zwischen Stadtteil und städtischer Verwaltung. Von daher ist für sie eher die Frage. „Wie stärken wir die Ortsbeiräte?“

Diese Frage hat auch schon die Fraktionsvorsitzende der Kieler Grünen, Anke Oetken, noch am Wahlabend aufgegriffen: „Es braucht mehr Anbindung an die Beiräte und eine stärkere Verknüpfung.“ Sie möchte dem Stadtteilgremium mehr „Aufmerksamkeit schenken“. Die Antworten auf die Anträge dauerten manchmal zu lange. Sie wünscht sich für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit.

