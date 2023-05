﻿Vocatium in der Wunderino-Arena Kiel: So stellen sich die Schüler ihre zukünftigen Berufe vor

Kiel. Wie finde ich eigentlich den richtigen Beruf für mich? Mia Tümmler von der Gemeinschaftsschule Lütjenburg ist sich sicher: „Die Arbeit muss Spaß machen!“ Die 16-Jährige besucht gemeinsam mit ihrer Klasse die Ausbildungs- und Studiumsmesse Vocatium in der Wunderino-Arena in Kiel. Mia möchte Erzieherin werden und später mit Jugendlichen arbeiten. Ihre Mutter hat den gleichen Beruf, deshalb weiß Mia konnte Mia schon mal reinschnuppern. Sie hat auf der Messe unter anderem auch den Stand der Bundeswehr besucht. Im Endeffekt habe die Messe aber einfach nur noch mal gezeigt, wie richtig sie mit ihrem Berufswunsch liegt.

125 Aussteller stellen auf der Messe in Kiel vor, wie der berufliche Weg bei ihnen aussehen könnte. Die Vielfalt ist groß. Nicht nur Ausbildungsbetriebe wie die IHK Kiel sind dabei, auch die Hochschulen machen mit. Ein breites Angebot, bei denen die Schüler sich an einem Tag mehrere Optionen anhören können. Die Schüler besuchen die Messe während der Schulzeit mit ihren Lehrern – sie geht zwei Tage.

Fabian Draffehn: „Ich fand es gut, mit einem Azubi zu sprechen – und nicht mit dem Chef.“

Für die Schüler besonders wichtig: Das Betriebsklima bei ihrer zukünftigen Arbeit muss stimmen. Fabian Draffehn von der Toni-Jensen-Schule in Kiel findet die Messe deshalb hilfreich: „Ich fand es bei Thyssenkrupp am besten. Der Ansprechpartner dort war sehr nett, und er war ein Auszubildender, nicht der Chef. Der kann einem dann ja auch ehrlich sagen, ob im Betrieb alle nett sind und sich alle miteinander verstehen.“ Auch sein Freund Lars Podolsky gefällt die Messe: „Wenn man ein Unternehmen mag, hat man schon ein paar Ansprechpartner, an die man sich später wenden kann. Außerdem kann man hier jede Frage stellen.“

Etwa 4000 Schüler besuchen die Vocatium in der Wunderino-Arena in Kiel. Meistens haben sie noch ein Jahr bis zu ihrem Abschluss. Da sollten sich die Jugendlichen langsam Gedanken machen, was sie später machen wollen, weiß Kathrin Marsch, Geschäftsführerin vom Institut für Talenentwicklung (IfT). „Wir möchten hier den Raum für Gespräche und Austausch auf Augenhöhe bieten. Die Schüler haben oft Angst vor Situationen wie Bewerbungsgesprächen. Hier können sie das schon mal trainieren.“ Hat den Ausstellern ein Schüler besonders gefallen, kann ihm ein Zertifikat überreicht werden. Das können sie mit in ihre Bewerbungsunterlagen geben. Die Veranstalter versuchen mit entsprechenden Angeboten auch die Eltern und Lehrer anzusprechen, damit diese die Jugendlichen unterstützen können.

Ausbildungsmesse in Kiel: Auch Universitäten aus Dänemark zeigen, was sie zu bieten haben

Neben Hochschulen wie der Christian-Albrechts-Universität Kiel oder der Fachhochschule Kiel möchte die Universität CU Syd die Jugendlichen nach Dänemark locken. Paul Laub ist interessiert und lässt sich im Gespräch mit Svend Brandt Informationen über die dänische Uni geben. Er möchte später wahrscheinlich auf Lehramt studieren. „Man kann hier einfach super Eindrücke sammeln. Es ist cool, dass hier alles beisammen ist. Dann hat man am Ende einen guten Überblick“, erzählt der 17-Jährige, der die Ricarda-Huch-Schule besucht.

Alle Informationen zur Messe Die Messe geht dieses Jahr in ihre 21. Runde. Unternehmen und Hochschulen können auf der Messe Aussteller werden. Sie bekommen in einem Workshop gezeigt, wie man den Stand optimiert und es schafft, die Schüler in ihren Bann zu ziehen. Ein Handbuch zeigt, welche Aussteller es gibt. Die Schüler bekommen über die Schule einen Anmeldebogen. Sie können sich zu Gesprächen mit Ausstellern anmelden, die sie interessieren. Diese teilen ihre Termine ein. Jeder Schüler bekommt vor der Messe einen Zettel mit einer Übersicht, wann er zu welchem Stand muss. Darüber hinaus können die Schüler auch an Ständen Gespräche führen, bei denen sie sich nicht angemeldet haben, wenn ein Ansprechpartner Zeit hat. Anschließend bekommen sie einen Stempel. Wenn das Gespräch besonders nett war, können Aussteller außerdem ein zusätzliches Zertifikat verteilen, das die Schüler zu ihren Bewerbungsunterlagen hinzufügen können. Auch die Eltern werden von den Veranstaltern mit einbezogen: Virtuelle Elternabende im Vorhinein beantworten die wichtigsten Fragen. Die Lehrer bekommen Material, um die Schüler richtig auf die Messe und die Gespräche vorzubereiten. Auch zur Nachbereitung bekommen alle Lehrer Tipps, damit die Schüler ihre Eindrücke nach der Messe einordnen können.

Wie wichtig die Messe für die Zukunft ist, betont Christian Süverkrup von der IHK Kiel. „Es gibt Studien, die aufzeigen, dass 2035 etwa 200 000 Fachkräfte fehlen werden. Es gehen viele in Rente, aber es kommen nicht genug junge Leute nach. Die wollen wir bei der Messe deshalb erreichen.“ In den Corona-Jahren habe die Berufsorientierung für Schüler nicht stattgefunden. Auch deshalb seien viele Schüler unsicher, was sie nach dem Abschluss machen sollen.

Auch für Ausbildungsberufe gibt es bei der Vocatium genug Angebote. Gero Bünning gefällt die LBV besonders. Er hat dort bereits ein Praktikum gemacht und möchte nun Vermessungstechniker bei der LBV werden. Der 15-Jährige hat außerdem bei der Messe an einem Bewerbungstraining teilgenommen, um den Ernstfall schon mal zu proben. Auch ihm ist es wichtig, dass am Ende alle nett sind und sich verstehen. Bei den Jugendlichen steht der Spaß bei der Arbeit eben im Vordergrund.

