Die Verbindung zwischen Rungholtplatz und Eckernförder Straße in Kiel ist für den Verkehr voraussichtlich bis Ende kommender Woche gesperrt. Grund sind Asphaltarbeiten nach einem Wasserrohrbuch im vergangenen August. Die Straße war damals zunächst provisorisch ausgebessert worden.

Eine Vollsperrung am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Vollsperrung am Kieler Rungholtplatz: Busverkehr wird umgeleitet

Kiel. Kurzfristige Asphaltarbeiten am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf führen zu einer Vollsperrung der Verbindung in die Eckernförder Straße. Dies hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Hintergrund der Arbeiten ist ein Wasserrohrbruch im vergangenen August.

Nach Angaben der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) werden die Busse der Linien 22, 42, 61, 81, 22N und 42N ab sofort über die Nordseestraße und den Sylter Bogen zur gleichnamigen Haltestelle umgeleitet. Für die Abfahrtshaltestelle Rungholtplatz wurde in der Nordseestraße gegenüber Hausnummer 3 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Stadtwerke Kiel bedauern kurzfristige Sperrung

Leider habe man nicht früher über die Asphaltierung informieren können, sagte Sönke Schuster, Sprecher der Kieler Stadtwerke. Die beauftragte Firma habe kurzfristig freie Kapazitäten gehabt. Bei einem Wasserrohrbruch im vergangenen August war die Straße stark unterspült und der Asphalt zunächst nur provisorisch geflickt worden.

Durch den kurzfristigen Einsatz der Firma wird die Sperrung aber voraussichtlich schneller aufgehoben als zunächst geplant. Sollte das Wetter mitspielen, könnten die Arbeiten Ende kommender Woche abgeschlossen sein, sagte Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster.