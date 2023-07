﻿Segler aus Kiel: Jahrelang zu dritt um die Welt

Kiel. „Schnapsidee“, antwortet David Steffen (22) spontan auf die Frage, wie es zu dem Projekt kam. Er und Finja Mues (22) sind seit zwei Jahren ein Paar. Seither träumen sie davon, zusammen um die Welt zu segeln. Beide stammen aus Seglerfamilien und sind seit frühen Kindertagen regelmäßig auf See. Genau wie ihr Kumpel Lukas Hoven (25). „Beim Bierchen haben wir herumgewitzt, dass wir doch zu dritt segeln könnten“, erzählt Finja. „Macht ja keinen Sinn, dass wir in zwei Booten hintereinander hersegeln.“ Aus dieser Bierlaune heraus stürzte sich die ungewöhnliche Dreierkonstellation ins Abenteuer.

Der Starttermin zu ihrem Segeltörn rund um die Welt steht nun schon seit Monaten fest: Am Dienstag geht’s los. Aber welche Route sie genau nehmen, wer Kapitän sein wird, wie sie die Reise finanzieren und wie lange sie dauert? Diese Fragen sind noch offen. „Vielleicht sind wir anderthalb Jahre unterwegs, vielleicht mehr als zweieinhalb“, meint Finja. Die drei nehmen sich die Freiheit, einfach draufloszusegeln. Klingt übermütig. Dahinter steckt aber lebenslange Segelerfahrung und technisches Fachwissen.

Nonstop an der Jacht gearbeitet

Im September 2022 kauften sie das erstbeste Segelboot. Eine sanierungsbedürftige Zehn-Meter-Jacht vom Typ Reinke-Taranga. Was sie bis heute nicht bereut hätten. „Wir haben nur unterschätzt, was wir noch reinstecken mussten – an Geld und Arbeit“, berichtet Lukas. Dass sie inklusive Kaufpreis nur 33 000 Euro in ihre nun top ausgestatte Jacht investierten und damit ihr Budget einhalten konnten, dafür haben sie geschuftet.

„Etwa 2500 Arbeitsstunden stecken hier drin“, rechnet David vor. Und zwar echte Facharbeit. Lukas hat Bootsbau an der Fachhochschule Kiel studiert und nach seinem Bachelor zwei Jahre auf einer kleinen Werft im dänischen Egernsund gearbeitet. Die Reinke-Jacht – inzwischen getauft auf den Namen Blueberry – erfuhr seine Überholung genau auf dieser Werft.

Das Geld für den Segeltörn vom Munde abgespart

Denn David, der gerade bei einem Kieler Betrieb für Bootsmotoren als Industriemechaniker ausgelernt hatte, zog im Januar ebenfalls nach Egernsund. Ein halbes Jahr arbeiteten die drei an ihrer Jacht – zeitweise mithilfe von Freunden. In Teilen entkernten sie das Boot bis auf den blanken Stahl, überholten den Motor, tauschten Mast und Segel aus, erneuerten Elektronik, Geräte, Tanks, Schläuche und brachten Solarpaneele an, schleiften, lackierten, zimmerten und schweißten.

„Ein echter Knochenjob“, meint David. Er und Lukas arbeiteten nicht nur ohne Unterlass, sondern sparten auch jeden Cent. Sie teilten sich ein Zehn-Quadratmeter-Zimmer, für Essen gaben sie gar kein Geld aus. Stattdessen containerten sie, sammelten also die von Supermärkten entsorgten Lebensmittel. „Das ist in Dänemark legal. Wir haben da besser gegessen als in Kiel. Zwei Wochen lang hatten wir sogar Entrecote“, schwärmt Lukas.

Unterdessen schrieb Finja in Kiel an ihrer Bachelor-Arbeit im Fach Soziale Arbeit und jobbte als Schulbegleiterin, um ihren Traum zu finanzieren. An den Wochenenden fuhr sie nach Dänemark und wohnte mit in dem kleinen Zimmer. Ein Vorgeschmack auf das Leben zu dritt im engen Boot?

„Dagegen haben wir hier richtig Platz“, meint Lukas und zeigt auf seinen Schlafplatz im Achterdeck. Acht Meter entfernt, auf der anderen Seite der Jacht, liegt die Kajüte von Finja und David, dazwischen das überdachte Cockpit und der gemütliche Salon mit Kombüse. Auf dem Herd steht noch eine Pfanne mit Gemüse. „Wir kochen alle gern und wollen uns abwechseln“, sagt Finja. Mal Koch, mal Kapitän – die drei wollen die Aufgaben teilen.

Finden, dass auf ihrer zehn Meter langen Jacht Platz genug ist für drei: Finja Mues (22), David Steffen (22) und Lukas Hoven (25). © Quelle: Frank Peter

Die Sozialpädagogin macht sich daher keine Sorgen, dass es Stress geben könnte. Die anderen sind nicht sicher, ob alles immer gut geht zu dritt über zwei Jahre mit langen Seestrecken – etwa während der rund 20-tägigen Atlantik-Überquerung im kommenden Winter. „Das ist natürlich spannend“, meint David und fragt seinen Kumpel: „Oder wie fühlst du dich dabei?“ Lukas Antwort: „Ich such mir ’ne Freundin.“ Lukas lacht und wird dann ernst: „Wir haben im Salon eine Couch, die man zum Bett umbauen kann, sodass andere Leute mitreisen können und hier auch mal buntes Leben ist.“

Sie wollen segeln, tauchen und surfen

Als Erstes gehe es sowieso zum Surfen und Tauchen nach Frankreich: Dort sind die drei Ende August mit Freunden verabredet. Anschließend segeln sie weiter nach Marokko und von den Kap Verden rüber in die Karibik. Wo es ihnen gefällt, da wollen sie länger bleiben. Auch mal mehrere Monate, um Geld zu verdienen. Denn trotz aller Bemühungen haben sie für zwei Jahre nicht genug zusammengespart.

Wo es sie in Südamerika und Asien hintreibt? Wann sie nach Kiel zurückkehren? „Oder gar nicht wiederkommen, vielleicht irgendwo einen Surf- und Tauchshop aufmachen“, wie Lukas ins Blaue träumt. Wer weiß? Alles offen.

