﻿Vor dem Warnstreik am Donnerstag: Awo Kiel bittet um mehr Zeit

Tarifverhandlungen

Awo-Beschäftigte demonstrieren schon seit Februar 2023 für eine Lohnerhöhung in Kiel.

An der Leitung der Arbeiterwohlfahrt in Kiel soll eine Tariferhöhung mit Inflationsausgleichszahlung für die 550 Beschäftigten nicht scheitern. Das versichert die Awo-Kreisvorsitzende Gesa Langfeldt vor dem Streik am Donnerstag. Die Awo warte nur auf eine Kostenübernahme der öffentlichen Hand.

