Daniel Günther liest Fünftklässlern der Kieler Max-Tau-Schule vor

Kiel. Zum bundesweiten Vorlesetag bekamen Schülerinnen und Schüler der Max-Tau-Schule in Kiel-Mettenhof am Freitagmorgen prominenten Besuch: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) setzte sich ins Klassenzimmer der 5b und las etwa 25 Minuten aus dem Buch „Mein geniales Leben“ vor.

Mit dem Buch von Autorin Jenny Jägerfeld, 2022 nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, beschäftigen sich die Fünftklässler aktuell im Unterricht, und hatten es daher als Lektüre vorgeschlagen. Gespannt lauschten sie den Worten des Ministerpräsidenten, ehe noch eine Fragerunde an den prominenten Gast folgte.

Ministerpräsident Günther nicht der einzige Politiker am Vorlesetag

„Es ist toll, wenn an einem solchen Tag Prominente in die Schulen kommen. Das ist auch ein Zeichen für das Vorlesen“, sagte Schulleiter Dieter Lange. Neben einem ganzheitlichen Lesekonzept in der Schule könne der bundesweite Vorlesetag dabei helfen, das Vorlesen wieder als eine wichtige Säule des Lernens ins Gedächtnis zu rufen.

Der Ministerpräsident war am Freitag nicht der einzige Politiker, der die Gelegenheit zum Vorlesen nutzte. So besuchte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Fröbelschule in Kiel, Familienministerin Aminata Touré las im Familienzentrum im Stadtteil Gaarden vor. Die Kinder in der Awo Kita in Osterrönfeld lauschten den Worten von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), während sich Umwelt-Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne) ein Buch in der Privatschule Mittelholstein in Rendsburg schnappte.