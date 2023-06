﻿Vorlesewettbewerb in Kiel: Leni und Julien überzeugen die Jury am meisten

Kostenfrei bis 15:53 Uhr lesen

Stadtentscheid der dritten Klassen

Sie las am besten: Die neunjährige Leni Trompf gewann beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs der dritten Klassen.

Leni Trompf und Julien Mittmann können am besten vorlesen: Beim Stadtentscheid der dritten Klassen in Kiel behaupteten sich die beiden gegen jeweils vier Mitstreiter. Einblick in einen wichtigen Wettbewerb – samt Fotos.