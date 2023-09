﻿Wie Tücken der Technik Schiffe havarieren lassen

Kiel. Die Digitalisierung und Automation sind in der Schifffahrt längst angekommen. Als 1985 in Kiel das erste „Schiff der Zukunft“ die Werft HDW verließ, wurde der Ein-Mann-Betrieb eingeführt. Das mit weniger Menschen und mehr Automation nicht gleichzeitig alles sicherer wird, zeigen die jüngsten Unfälle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Februar 2018 gab es in der Holtenauer Schleuse mit dem Frachter „Akacia“ die bislang folgenschwerste Kollision. Schaden: über 20 Millionen Euro. Ursache waren letztlich kleine Metallspäne in der Hydraulik des Verstellpropellers.

Wie aber sieht es im Bordbetrieb heute aus? Gerald Immens ist Kapitän und ehemaliger Seelotse der Brüderschaft NOKII in Kiel. In einem Vortrag im Maritimen Viertel in der Wik wird Immens am Mittwoch, 20. September, ab 18 Uhr Beispiele für die Tücken der Technik an Bord geben.

In seiner Seefahrtszeit musste er auch diverse Unfälle am Nord-Ostsee-Kanal miterleben und weiß, wie es ist, wenn trotz aller Technik eine Havarie ihren Lauf nimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Vortrag ist Teil der Ausstellung „WeitSicht“, die bis zum 15. November jeden Mittwoch von 14 bis 18 und sonnabends sowie sonntags von 12 bis 16 Uhr in den Räumen der alten Technischen Marineschule in der Arkonastraße 1 in der Wik zu sehen ist.

KN