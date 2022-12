﻿Klimaneutralität: CAU ermittelt Wärmebedarf für jedes Wohngebäude in Kiel

Es ist eine Wissengrundlage, die es für Kiel so bisher noch nicht gab: Forscher der Christian-Albrechts-Universität haben anhand von Gebäude- und Wetterdaten den Wärmebedarf von sämtlichen Wohnhäusern in der Landeshauptstadt ermittelt. Die Werte sollen auf dem Weg zur Klimaneutralität genutzt werden.

Für sämtliche 35.797 Wohngebäude in Kiel hat der CAU-Geologe Malte Schwanebeck den Wärmebedarf ermittelt.

Kiel. Kommunen, Unternehmen und Privathaushalte sollen Energie sparen. Nicht nur wegen der hohen Preise und der Gasknappheit, sondern auch als Maßnahme gegen den Klimawandel. Nun haben Forscher aus dem Institut für Geowissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität ein 3D-Modell erstellt, das den Energiebedarf für jedes Wohngebäude in Kiel anzeigt. In dieser Ausführlichkeit ist die Erhebung einzigartig. Die Werte können genutzt werden, um einen Wärme- und Sanierungsplan für einzelne Stadtteile aufzustellen und gezielt Energieberatung anzubieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

35.797 gelbe, orangene und rote Punkte leuchten auf dem Bildschirm von Malte Schwanebeck. Jeder dieser Punkte steht für ein Wohngebäude in Kiel. Die Farben zeigen an, wie hoch der Energiebedarf der einzelnen Bauten ist. „Wir schaffen einen sehr detailliert aufgelösten Gesamtüberblick über den derzeitigen Heizwärmebedarf, der so bisher nicht bestand“, beschreibt der Geologe aus dem Institut für Geowissenschaften das Modell. „Damit unterstützen wir die Stadt Kiel dabei, einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen, zu dem sie auf dem Weg zur Klimaneutralität verpflichtet ist.“

Wärmebedarf in Kiel: Verschiedene Parameter für die Berechnung

Verschiedene Parameter wurden bei dem Wärmebedarf der einzelnen Wohngebäude berücksichtigt: Die Höhe des Hauses, das Baujahr, Anzahl der darin lebenden Personen, aber auch Wetterdaten, die von der Messstation in Holtenau stammen. Die Annahme ist, dass die Wohnungen und Häuser ab einer Außentemperatur von 15 Grad auf 20 Grad geheizt werden. Die Daten zu dem Gebäudestand hat die CAU von der Stadt Kiel erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem wurden die Typologien von Wohngebäuden, die von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (ARGE) erstellt worden, zu Rate gezogen. Darin beschreibt der Verein, wie verschiedene Wohngebäude – vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus – in verschiedenen Jahrzehnten überwiegend gebaut wurden, welches Material verwendet wurde, wie dick die Außenwände sind oder welche Klinker verwendet wurden.

Ein Modell für 35.797 Kieler Wohnhäuser

Ein Jahr lang hat es gedauert, bis der gesamte monatliche Heizbedarf für Raumwärme und Warmwasser für die 35.797 Kieler Wohngebäude modelliert und visualisiert waren. Genutzt wurde dafür eine Software, die das Sustainable Design Lab (SDL) am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston entwickelt wurde.

Lesen Sie auch

„Natürlich gibt es einige Unbekannte bei den Berechnungen des Modells“, sagt Malte Schwanebeck. So gibt es offene Fragen bei dem Heizverhalten der Bewohner, beim Sanierungsstand und bei der Art des Heizens; es wurde nicht zwischen Gas, Öl oder Fernwärme unterschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vergleichswerte bestätigen Genauigkeit der Berechnungen

Dennoch liefert das Modell laut Malte Schwanebeck zuverlässige Vergleichswerte. Die Ergebnisse wurden abgeglichen mit Wärmedaten, die die Stadt für einzelne Quartiere, etwa für Elmschenhagen-Süd oder Gaarden, erstellt hat. „Die Werte sind sehr ähnlich“, sagt Malte Schwanebeck.

Daher will die Stadt die Informationen auf dem Weg zur angepeilten Klimaneutralität nutzen. „Es ist sehr hilfreich, dass wir jetzt eine Übersicht über den gesamten Wohnbestand in Kiel haben“, sagt Sam Warmke aus der städtischen Klimaschutz-Abteilung. „Für unsere Energie- und Wärmeplanung ist es wichtig, den Grundbedarf zu kennen, um eine Strategie zu erarbeiten, wie wir weiter vorgehen können.“

Stadt Kiel will Daten zur Energieberatung nutzen

Im nächsten Schritt will die Stadt prüfen, wie sie die Bevölkerung an der Datengrundlage teilhaben lassen kann. Aus Datenschutzgründen können die Werte nicht veröffentlicht werden. Die Idee ist, noch intensiver als bisher in die einzelnen Stadtteile zu gehen, Informationsveranstaltungen zu organisieren und Energieberatungen anzubieten, die auf den konkreten Wärmebedarf aufbauen und Sanierungsvorschläge enthalten.

„Während die Energiewende im Strombereich bereits Fortschritte macht, hinkt der Wärmebereich noch stark hinterher. Dabei entfallen auf diesen Sektor ein Großteil des Energieverbrauchs und damit auch der CO2-Emissionen“ sagt der städtische Klimaschutzkoordinator Jens-Peter Koopmann. „Die Stadt erarbeitet deshalb Quartierskonzepte, die eine effiziente und klimaschonende Wärmeversorgung mit energetischen Sanierungsmaßnahmen kombinieren. Die Erfahrungen aus den Quartieren sollen helfen, eine Wärmeplanung für die gesamte Stadt zu erarbeiten.“