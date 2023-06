Waffenverbot zur Kieler Woche: Am Hauptbahnhof 28 Gegenstände sichergestellt

Kiel. Rund 100 Bundespolizisten sowie eine Diensthundestaffel sorgen während der Kieler Woche für Sicherheit am Hauptbahnhof Kiel – und gleich am ersten Wochenende hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Sie stellten 28 verbotene Gegenstände sicher, da erstmals ein Waffenverbot greift. Zudem sperrten sie nach eigenen Angaben Bahngleise ab, da das Reiseaufkommen hoch war.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden am ersten Kieler-Woche-Wochenende 41 Strafanzeigen am Hauptbahnhof Kiel aufgenommen – darunter neun wegen Körperverletzungen und sieben wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Trotz des ausgesprochenen Waffenverbots führten mehrere Personen Einhandmesser, Tierabwehrspray und Werkzeug mit sich. Insgesamt wurden 131 Personen kontrolliert und 28 Gegenstände sichergestellt.

Dass am ersten Wochenende über 1,2 Millionen Besucher zur Kieler Woche wollten, merkten auch die Bundespolizisten: Am Samstag ab 11 Uhr war es richtig voll am Hauptbahnhof Kiel – es gab Zugauslastungen von bis zu 150 Prozent, ab 17 Uhr stieg die Auslastung auf 200 Prozent an, so Pressesprecher Michael Hiebert.

Bundespolizei sperrte Bahnsteige am Hauptbahnhof Kiel

Ab 20 Uhr musste die Bundespolizei dann erste Maßnahmen ergreifen, da der Bahnhof in manchen Bereichen überfüllt war. „Zunächst musste der Bahnsteig drei/vier durch Absperrgitter geschlossen werden, damit ankommende Gäste zur KiWo aussteigen konnten. Danach folgten weitere regulierende Maßnahmen auch an dem Bahnsteig fünf/sechs“, teilte Michael Hiebert mit.

Von 23.30 Uhr bis etwa 1.30 Uhr stellte die Bundespolizei erneut Absperrgitter an den Bahnsteigen auf, damit sich Menschen während des Einstiegs in die Züge nicht verletzten. „Ein besonderes Lob an die Reisenden, alles war friedlich und der Umgang besonnen“, so Hiebert. Am Freitag und Sonntag verzeichnete die Bundespolizei normalen bis geringen Reiseverkehr.

KN