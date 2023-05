﻿So gelungen sind die Plakate zur Kommunalwahl in Kiel

Kiel. Sie hängen an Laternen, Straßenschildern oder Zäunen: Wahlplakate. Mit unterschiedlichen Designs werben Parteien um Wählerstimmen, präsentieren ihre Kandidaten und Inhalte. Was macht ein gutes Wahlplakat aus? Welche Plakate in Kiel sind gelungen, welche nicht? Björn Ihloff und Marcel Stender von der Werbeagentur Hochzwei machen den Check aus Sicht der Grafiker.

Ein Pauschal-Rezept für das perfekte Wahlplakat gibt es nicht, sagen Ihloff und Stender, die in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Parteien zusammengearbeitet haben. Wenn die Plakate handwerklich gut gemacht sind, so die Experten, sind viele Designs und Layouts möglich. Sie können entweder das Porträt des Kandidaten oder der Kandidaten zieren, aber auch Slogans oder Ziele aus dem Wahlprogramm, um den gewünschten Effekt zu erzielen – möglichst viele Wähler zur Stimmabgabe zu überzeugen.

Experten-Tipps zu Wahlplakaten in Kiel: Nicht mit Inhalt überfrachten

Doch handwerklich gute Plakate zu designen, ist nicht immer einfach. „Es ist ein schwieriger Spagat, eine Botschaft zu übermitteln, ohne die Plakaten mit Inhalten zu überfrachten“, sagt Stender. Die Lösung: Einen pragmatischen Ansatz verfolgen. „Das Anliegen muss im Vorbeifahren verstanden werden.“ Das gelingt den Parteien in Kiel mehr mal und mal weniger gut, sagen die Grafik-Experten. Der Check.

Die SPD setzt auf zwei verschiedene Layout-Typen. Es gibt sowohl Plakate mit den Kandidaten für die jeweiligen Wahlkreise als auch mit Slogans. („Stabile Kita-Beiträge. Moderne Schulen“). „Es ist etwas unruhig in der Farbform“, sagt Stender zu dem Slogan-Plakat. Neben dem klassischen SPD-Rot als Hintergrund ist die Schrift in Schwarz und Weiß gehalten. „Das ist überflüssig. Eine Farbe reicht“, so das Urteil. Die Plakate mit den Politikern – weiße Schrift auf rotem Grund und der Kandidat vor grauem Hintergrund – sind solide gehalten, so die Bewertung. „Das ist wenig überraschend und erwartbar.“

Wahlplakate der Grünen zwischen „modern“ und „naiv“

Auch bei der CDU gibt es gelungene und weniger gelungene Motive. Die Plakate mit den einzelnen Porträts der Kandidaten vor verschwommenen bekannten Orten in Kiel haben hohen Wiedererkennungswert. Allerdings gebe es in der unteren blauen Banderole teilweise zu viel ungenutzte Freifläche. Die Plakate mit den Konterfeis der beiden Spitzenkandidaten Rainer Kreutz und Antonia Grage in Verbindung mit einer Botschaft aus dem Wahlprogramm hingehen seien inhaltlich zu überlastet mit Text, Porträts und zum Thema gehörender Hintergrund.

Bei den Grünen überrascht Stender und Ihloff, dass die Partei auf ihr Logo verzichtet. Durch den auffälligen Hintergrund in Partei-Farben sei jedoch ohnehin erkennbar, um wen es sich handelt. Auf den Motivplakaten werde eine „idealistische Welt“ abgebildet. „Es besteht die Gefahr, sich in der Kleinteiligkeit zu verlieren.“ Die Beurteilung von Ihloff und Stender schwankt dabei zwischen „naiv“ und „modern“.

Wahlplakate in Kiel: Schlechte Noten für Linke, FDP und Basis

Unterschiedlich fällt auch die Bewertung der SSW-Plakate aus. Dass die Partei mit der Familie Schmidt – Vater Marcel sowie den Söhnen Pascal und Marvin – gemeinsam auf einem Poster werbe, schaffe einen persönlichen Bezug. Aus Designer-Sicht sind Plakate mit den Einzelkandidaten jedoch nicht gelungen. „Ist hier das Statement wichtiger oder der Name?“, fragt sich Marcel Stender beim Blick auf die Mischung aus großem Slogan („Damit das Leben bezahlbar bleibt“), Zitat vom Kandidaten und Namensnennung.

So viele Wahlplakate haben die Parteien aufgehängt An bis zu 750 Standorten dürfen die Parteien in Kiel ihre Wahlplakate aufhängen. Durch sogenannte Sandwich-Plakate können als maximal 1500 Werbe-Poster angebracht werden. Einige Parteien nutzen diese Kapazität voll aus, andere plakatieren deutlich weniger. CDU und Grüne haben die jeweils 750 Standorte ausgereizt. Die SPD-Plakate hängen an 720 Orten. Auch die Linke hat mit 1400 Plakaten die erlaubte Grenze fast erreicht. Die FDP hat sich entschieden 575 statt der erlaubten 750 Standorte zu nutzen. Der SSW hat 400 Doppelplakate aufgehängt, die Partei 600 an 300 Stellen angebracht. Mit 250 und 200 Plakaten gibt es von der AfD und der Basis am wenigsten Wahlwerbung in Kiel.

Ebenfalls schlechte Noten bekommen die Linke, die FDP und die Basis. Da die Linke auf eine gleichgroße Gewichtung von Text, Visualisierung und Logo setzt, sei es schwierig, den Schwerpunkt auf dem Plakat zu finden. Zudem mutiert das Plakat durch den vielen Inhalt zu einem „doppelten Erklärbar“. Die FDP sticht zwar durch ihr Corporate Design (gelbe und pinke Farbwahl) heraus, durch die Fülle an Informationen auf dem Plakat – auffälliges Motiv, Zitat und Slogan – verliere sich jedoch die Botschaft. Bei der Basis hingegen stimme das Größenverhältnis zwischen Namen des Kandidaten, inhaltliche Ausrichtung und Partei-Logo nicht. „Entweder der Name ist gut lesbar oder er erscheint gar nicht.“

Wenig überraschend dagegen sind die Plakate von AfD und Die Partei. Dass die AfD auf klassische Parolen setzt („Ordnung! Sicherheit! Sauberkeit!“), sei erwartbar. Die Satire-Partei Die Partei nimmt sich auch auf den Wahlplakaten nicht ernst, fordert unter anderem, ein Lärmschutzdach für den Schrevenpark.