﻿Waldhof Kroog will vier neue Kitas eröffnen

Kroog. Aufs unmittelbare Umfeld des Waldhofs begrenzt waren bisher die Aktivitäten der Marie-Christian-Heime als Betreiber von Kindertagesstätten. Dieser Bereich soll aber in nächster Zeit stark erweitert werden, sowohl was die Zahl der Plätze als auch die Ausbreitung im Stadtgebiet von Kiel betrifft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Krippengruppe mit zehn Plätzen sowie eine Natur-Kita mit 18 Plätzen betreibt der Waldhof derzeit auf seinem eigenen Gelände, dazu kommt im Stadtteil Kroog die Kita „Lug ins Land“ für 22 Drei-bis Sechsjährige. Wie Marie-Christian-Vorstand Burkhard Ziebell auf dem jüngsten Frühjahrsempfang seiner Einrichtung ankündigte, sollen sich die Kapazitäten aber massiv erhöhen. Vorgesehen sind für die nächste Zeit vier neue Einrichtungen mit 17 zusätzlichen Gruppen.

Allein 55 Plätze in vier Gruppen entstehen am Tilsiter Platz in Wellingdorf. Der erste Spatenstich wurde vor wenigen Tagen getan, einziehen sollen die Ein- bis Sechsjährigen Ende 2024.

Partnerin ist hier ebenso wie in der Sörensenstraße in Gaarden die Kieler coop-Genossenschaft. Im Bau befindet sich dort ein 65-Millionen-Euro-Projekt unter anderem mit einem neuen Rewe-Markt, etwa 100 Wohnungen sowie einer Kita mit zwei Krippengruppen und einer Elementargruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waldhof Kroog plant Kita auf dem Dach

Am Bebelplatz in Elmschenhagen-Süd wollen die Marie-Christian-Heime im wörtlichen Sinn hoch hinaus und aufs Dach eines Neubaus, der nach dem Abriss des bisherigen Rewe-Marktes hochgezogen werden soll. Vorgesehen ist eine Kita mit fünf Gruppen. Und schließlich hat der Verein auch vor, auf dem Gelände des Seefischmarktes in Wellingdorf einen Kindergarten zu eröffnen.

Während es für das Vorhaben am Bebelplatz vom federführenden Rewe-Konzern erst mal nur das vage Signal gibt, dass Ende dieses Jahres ein Anfang gemacht werden soll, rechnet Ziebell für den Seefischmarkt mit einem baldigen Baubeginn.

Waldhof Kroog braucht dringend Fachkräfte

Die größte Herausforderung sieht der Vorständler indes in der Personalfrage, die er als „ganz dringend“ einschätzt. Fachkräfte für 17 neue Kita-Gruppen in Zeiten zu finden, in denen auch viele andere Träger darum buhlen, sei ein gewaltiges Problem.

Neu erarbeitet haben die Verantwortlichen des Waldhofs zuletzt ein inklusives Quartierskonzept, das eine noch stärkere Öffnung für alle Teile der Bevölkerung bringen soll. Ein erstes Ausrufezeichen ist ein neues Haus mit geförderten Wohnungen für Menschen mit und ohne Behinderungen. Gedacht ist an 16 Plätze für Unterstützungsbedürftige und drei weitere Wohnungen, die bei Vorliegen eines Wohnberechtigungsscheins frei vermietet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann es losgeht, steht wegen noch offener Finanzierungsfragen zwar noch nicht fest, Ziebell und Co. hoffen aber auf handfestes Geschehen im Jahr 2024. Und Sympathie für das Projekt hat beim Frühjahrsempfang schon mal Sozial- und Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) bekundet.

Biomasse-Heizung auf dem Waldhof Kroog

Für ein echtes Großprojekt ist der Fahrplan dagegen schon absehbar. Dem bereits im Jahr 2021 vorgelegten energetischen Quartierskonzept soll mit einem Biomasse-Kraftwerk, das mit Holzpellets oder getrocknetem Grünschnitt arbeiten kann, der erste große Aufschlag folgen. Letzte Fördermittel müssen zwar laut Ziebell noch eingeworben werden, er rechnet jedoch fest damit, dass noch dieses Jahr ein Bauantrag gestellt wird.

Dass die Kritik an solchen fossil funktionierenden Pellet-Lösungen zuletzt lauter geworden ist, hat auch Ziebell wahrgenommen. Warme Häuser auf rein erneuerbarer Basis seien aber auf dem Waldhof nicht umsetzbar, und im Vergleich zu jetzt spare der Biomasse-Kessel immer noch 50 Prozent CO2.

KN