﻿Waldwiesenkreisel in Kiel wird für den Autoverkehr gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrern steht in Kiel die Sperrung des Waldwiesenkreisels bevor. Grund ist die Asphaltierung der Kreisel-Westseite. Sperrung und Arbeiten beginnen am Montag, 24. April, und sollen voraussichtlich bis Freitag, 28. April, dauern.

Kiel. Der Waldwiesenkreisel in Kiel ist ab Montag, 24. April, für den Autoverkehr gesperrt. Grund ist laut Tiefbauamt die Asphaltierung der Kreisel-Westseite. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 28. April.

Betroffen ist auch die Abfahrtrampe von der B 76 und der erste Abschnitt der Rendsburger Landstraße bis zur Zufahrt zum Hochhaus. Anfang Mai steht dann die Asphaltierung der anderen Kreiselhälfte an.

Asphaltierung in Kiel Vorbereitung für größere Arbeiten

Die Asphaltierung ist eine Vorbereitung für umfangreiche Straßenbauarbeiten auf der B 76, die Mitte Mai beginnen sollen. Während der Sperrung können Autofahrerinnen und Autofahrer aus Richtung Kiel-Hassee und Kiel-Russee nur über die Von-der-Goltz-Allee sowie die Dorotheenstraße auf die B 76 in Richtung Plön fahren. Die Fahrtrichtung kann dann am Tonberg oder spätestens am Joachimplatz gewechselt werden.

Von der B 76 kommende Autos dürfen nur über die Hamburger Chaussee in Richtung Innenstadt weiterfahren. Wer zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs ist, kann die Baustelle hingegen an einer Seite des Kreisels passieren. Aus der Innenstadt kommend darf am Waldwiesenkreisel nur nach rechts auf die B 76 in Richtung Eckernförde gefahren werden. Die KVG leitet ihre Buslinien ebenfalls um.