Wankendorfer legt Neubauprojekte auf Eis: Rund 150 Wohnungen betroffen

Kiel. Das Jahr 2022 wird auch Ulrik Schlenz so schnell nicht vergessen. Dass die Wankendorfer alle anstehenden Neubauprojekte komplett neu planen, neu kalkulieren und in der Folge um ein Jahr verschieben muss – so etwas hat das Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugenossenschaft noch nicht erlebt. Auch nicht, dass man sich Sorgen machen muss, ob finanziell schwächere Mitglieder einen nie dagewesenen Schub der Energiekosten plus steigende Mieten verkraften werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Noch ist die Lage relativ ruhig“, sagt Schlenz (61). Die Betonung liegt auf „noch“. Der Manager spricht von einer Momentaufnahme: „Die wirklichen Auswirkungen werden wir erst im Frühjahr sehen, wenn die tatsächlichen Verbräuche und die Preisentwicklungen über den Winter bekannt sind.“

Wankendorfer: Vorauszahlungen und Mieten steigen

Das Thema Energiekosten hatte die Wohnungswirtschaft schon 2021 vor der Brust. Bereits zu Beginn der Heizperiode 2021/2022 hatte die Wankendorfer – der Genossenschaft gehören insgesamt 8200 Wohneinheiten – ihre Mitglieder auf eine erhebliche Steigerung der Heizkosten eingestimmt und daher vorgeschlagen, die Vorauszahlungen für die verbleibenden Monate bis zur Abrechnung auf freiwilliger Basis zu erhöhen – um satte 20 Prozent. Ein großer Teil der Mieterinnen und Mieter war diesem Rat gefolgt. So blieben unliebsame Überraschung zunächst aus. Doch das dicke Ende kam erst noch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn als nach dem russischen Angriffskrieg die Energiepreise durch die Decke gingen, schraubte die Wankendorfer auf Basis der Abrechnungen im März die Vorauszahlungen rasant nach oben – um das Doppelte gegenüber dem Vorjahr. Immerhin: Auch im Zuge dieser Anpassung blieb die Anzahl der Mieterhaushalte mit Zahlungsschwierigkeiten überschaubar.

Wankendorfer gibt Spartipps für Haushalte

Schlenz: „Auch die Entwicklung unserer Forderungen ist im Vergleich zu den Vorjahren noch nicht auffällig.“ Derzeit sei man noch zuversichtlich, dass die Auswirkungen der Energiekrise bei den Mitgliedern der Wankendorfer vergleichsweise begrenzt bleiben. Dennoch lässt das Unternehmen keine Möglichkeit aus, die Haushalte mit Spartipps zu versorgen – über Newsletter und die Homepage etwa, oder im Rahmen der Kampagne „Energie sparen jetzt“ unter Federführung der Stadtwerke Kiel. Denn niemand weiß, wie kalt der Winter noch wird, und was die Preise noch machen.

Natürlich helfen die staatlichen Preisbremsen, die im März kommen und rückwirkend zum Januar gelten. Dennoch sagt Schlenz: „Ich fürchte, dass wir im Frühjahr noch mehr Fälle sehen, wo es zu Problemen kommt.“

Lesen Sie auch

Steigende Kosten: Wankendorfer legt Neubaupause ein

Das Problem steigender Kosten treibt Schlenz aber auch an anderer Stelle um: beim Neubau dringend benötigter Wohnungen. Zwar seien laufende Vorhaben, wie etwa an der Kieler Hörn „dank guter Planung und bestehender Verträge nicht oder nur in nur geringem Umfang beeinträchtigt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch bei den Baustarts sieht das anders aus: Teure Energie, steigende Zinsen, teures Material und Probleme bei der Verfügbarkeit von Baustoffen haben die Wankendorfer gezwungen, alle für 2023 geplanten Projekte komplett neu zu kalkulieren. Auch die abrupte Änderung der Förderkulisse des Bundes hat die Wankendorfer zu diesem zeitraubenden Schritt gezwungen. Die Folge, so Schlenz: „Im kommenden Jahr werden wir wohl keinen Start von neuen Vorhaben mehr sehen.“

Wankendorfer legt Neubauprojekte in Trappenkamp und Segeberg auf Eis

Auf Eis gelegt sind damit vor allem Neubauprojekte in Trappenkamp und Segeberg, insgesamt rund 150 Wohnungen. Dabei geht es um ein Investitionsvolumen von 25 bis 30 Millionen Euro, das sind um 20 bis 25 Prozent höhere Kosten als ursprünglich veranschlagt. Um derartige Steigerungen zu kompensieren, sieht sich das Unternehmen gezwungen, die Mieten stärker zu erhöhen als zunächst geplant – im Schnitt im kommenden Jahr zwischen 3,5 und vier Prozent.

Kapazitäten, die durch die Zwangspause beim Neubau frei werden, will die Wankendorfer vor allem nutzen, um Reserven im Bestand zu mobilisieren – wie etwa durch Dachgeschossausbauten. Doch am Neubau führt kein Weg vorbei, wenn die Wankendorfer ihre wichtigsten Ziele erreichen will: den Bestand bis 2045 klimaneutral entwickeln und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das wird nun teurer als bislang geplant – nicht nur für die Wankendorfer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Folgen für die Mieter zu dämpfen, müsse sich Deutschland auch von „lieb gewordenen“ aber nicht sicherheitsrelevanten Baustandards verabschieden, Genehmigungsverfahren abkürzen und modulares Bauen voranbringen. Wo man bei den Baustandards Abstriche mach soll? Schlenz nennt Beispiele: „Vertretbar sind Abstriche bei den Anforderungen an Ästhetik und Komfort, bei Wandstärken, Raumhöhen oder Material.“ Und was ist mit dem Ziel von Bauministerin Klara Geywitz (SPD), jährlich mindestens 400 000 Wohnungen zu bauen? „Das hält niemand mehr für realistisch.“