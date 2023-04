Warnung vor China

Lange waren Bemühungen um Städtepartnerschaften vor allem durch die Frage geprägt, ob der Elan in der Stadt ausreicht, sie am Ende auch zu pflegen. Nun aber gibt es Streit: Ist es naiv, mit einer chinesischen Hafenstadt den Austausch zu suchen, ohne an Spionage zu denken? Im Dauerstreitthema Südspange deutet sich unterdessen ein klares Votum an.

Städtepartnerschaften haben in der Regel etwas wunderbar Harmloses. Wenn sie funktionieren, bringen sie Menschen aus verschiedenen Orten zueinander und fördern den Zusammenhalt zwischen Nationen, der für eine friedliche Welt Voraussetzung ist. Daher hat sich die Mehrheit der Ratsleute vermutlich auch nichts dabei gedacht, als sie im März grünes Licht für eine weitere Annäherung an die ostchinesische Hafenstadt Qingdao gegeben hat. Gemeinsamer Segelschwerpunkt, maritime Wirtschaftsthemen, eine deutsche Kolonialvergangenheit - das klingt auf den ersten Blick ideal für eine Freundschaft mit Kiel. Nur: China ist nicht Frankreich oder Kalifornien, die autokratische Führung in Peking unterstützt solche Partnerschaften allenfalls, wenn das Land davon wirtschaftlich und militärisch profitiert. Das haben Sicherheitsexperten aus Wissenschaft und Politik der Stadt Kiel in aller Deutlichkeit jetzt vor Augen gehalten und ihr Naivität vorgehalten.

Nach unserer Berichterstattung in der vergangenen Woche stößt das Thema inzwischen auch überregional auf Beachtung. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) geht dennoch davon aus, dass eine Städtepartnerschaft angepeilt werden sollte. Das halte ich für eine vorschnelle Festlegung - so auch der Tenor meines Kommentars.

Kiel in Sicht: Die A21 bewegt sich langsam auf die Landeshauptstadt zu. Die Bauarbeiten - hier ein Luftbild vom Streckenabschnitt bei Warnau in Richtung Norden - gehen voran. Allerdings wird der Verkehr später wohl nicht über die Südspange abfließen können. © Quelle: Ulf Dahl

Seit Jahren wird auf das Gutachten gewartet, nun ist es offenbar fast fertig: Die Fernstraßenplanungsgesellschaft Deges empfiehlt, vorerst die Planung der umstrittenen Südspange zurückzustellen. Die Gegner jubeln, die CDU will die offizielle Präsentation des Gutachtens im Mai abwarten. Finanziell wäre das Aus der Südspange für Kiel ein Segen: Dann müsste der Bund für die Sanierung des Barkauer Kreuzes aufkommen, wie Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in einer ersten Reaktion anmerkte.

Auf viel Unverständnis stößt schon seit Jahren in unserer Leserschaft der Umgang mit einem Rollstuhlfahrer, der über viele Jahre Frauen in Kiel sexuell belästigt hat - und dafür 2021 auch zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Der Vorsitzende Richter warf dem Rollstuhlfahrer auch mangelnde Reue und Unrechtseinsicht vor. Weiterhin ist er jedoch auf freiem Fuß. Weil es keinen geeigneten Haftplatz für den Mann im Rollstuhl gibt, wie die Staatsanwaltschaft jetzt meinem Kollegen Florian Sötje erklärt hat. Für Bürgerinnen und Bürger ist die Antwort allerdings mehr als unbefriedigend.

Gerne schließe ich aber auch diesen Brief mit einer guten Nachricht: Der Flandernbunker in Kiel ist nicht nur ein Ort, der beispielhaft für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit ist. Dort werden auch regelmäßig Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integriert, die andernorts gescheitert sind. „Wegen Menschen wir Ekatarina Kesler stehe ich morgens auf“, sagt Karsten Böhmke, Geschäftsführer des Jobcenters Kiel. Unser Reporter Sven Raschke erzählt die Geschichte von Ekatarina Kesler.

Am Bootshafen hat sich seit der Umgestaltung eine echte Gastromeile etabliert. Nun soll ein weiteres Angebot hinzukommen - im besonderen Ambiente am Kleinen Kiel.

Der Ort ist etwas abseits von den zentralen Laufwegen in der Stadt Kiel, doch gute Küche spricht sich rum: Unser Gastro-Experte Oliver Stenzel hat sich in der Tonberghalle umgeschaut. Dort gibt es ein besonderes Mittagsrestaurant.





Warum sollen Männer nicht auch Kleidung anziehen, die eher mit Frauen in Verbindung gebracht werden? Tristan Brennwald, Modedesigner aus Kiel, der inzwischen weltweit Erfolge feiert.

Als unsere Volontärin Annika Paetow mir die Idee vorschlug, über ungewöhnliche Studentenjobs zu berichten, war ich sofort begeistert: Dass neben dem Studium reichlich in Kneipen oder auch an Supermarktkassen Geld verdient wird, überrascht niemanden. Aber gerade in Kiel hat der akademische Nachwuchs Möglichkeiten, auf besondere Weise sich etwas dazuzuverdienen. Lesen Sie selbst!





