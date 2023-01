﻿Warum bei John’s Burgers in Kiel die Preise purzeln – und der Dollar rollt

Seit Januar fallen bei John’s Burgers die Preise. Dafür verdienen die Mitarbeitenden hier nicht mehr nur Euros, sondern auch „Dollars“. Was wie ein Märchen klingt, ist ein Maßnahmenpaket, mit dem Inhaber John Rapaglia gegen die Gastrokrise kämpft – und das in Kiel womöglich Schule machen könnte.

Kiel. Seit Kurzem sind die Personalprobleme bei John Rapaglia passé. Oder genauer gesagt: Es gibt neue. „Wir haben derzeit viel mehr Bewerber als wir unterbringen können“, sagt der Gründer von John’s Burgers, der seine Burger an zwei festen Stationen in der Gutenbergstraße und am Blücherplatz sowie über seine Foodtrucks in ganz Kiel verkauft.

Hat man die Personalnot-Klagen anderer Kieler Gastronomen im Ohr, könnte man auf den Gedanken kommen, dass John Rapaglia den einen Zaubertrick gefunden hat, nach dem derzeit alle suchen. In gewisser Weise könnte das auch stimmen. Und John ist sogar bereit, ihn zu verraten: Zusätzlich zu ihrem regulären Lohn verdienen die Mitarbeitenden bei ihm jetzt nämlich auch „John’s Dollars“.

Die Mitarbeitenden verdienen bei John’s Burgers in Kiel jetzt auch „Dollars“

Mit der Fantasiewährung können sie sich außerhalb von Johns Universum zwar nichts kaufen. Aber die 18 Dollar, die bei einer Sechs-Stunden-Schicht zusammenkommen, lassen sich zum Beispiel in ein Burger-Menü plus flankierendem Getränk verwandeln. Und nach einer Woche Arbeit könnte man auf diese Weise auch mit der ganzen Familie Burger essen gehen, erläutert Rapaglia, dessen Dollars noch mit einer zweiten Pointe aufwarten.

Denn werden sie über den Monat nicht verbraucht, wandern sie in „John’s Box“, aus der dann ganz andere Dinge bezahlt werden können: ein Sprach- oder Sportkurs zum Beispiel – oder ein Theaterbesuch in Kiel. „Die Idee ist, dass wir mit den Dollars das Community-Gefühl fördern, das mich überhaupt dazu bewogen hat, in die Gastronomie zu gehen“, erläutert Rapaglia. Bei seinem Team habe das bereits hervorragend funktioniert.

Netter Zuverdienst: Coline Delclos kann sich von den „Dollars“, die sie bei John’s Burgers verdient, zwar nichts kaufen – aber von ihrem Tauschwert profitieren. © Quelle: Uwe Paesler

Sollte sein Modell Schule machen und auch andere Gastronomen oder Kaufleute in der Stadt inspirieren, könnten in Zukunft zudem ganz neue Tauschkreisläufe im Kieler Wirtschaftsleben entstehen, von denen alle profitieren würden. „Denn wir erleben in unserer Branche derzeit die herausforderndste Zeit seit Jahrzehnten“, betont Rapaglia. Vor diesem Hintergrund seien neue Strategien gefragt, um das Überleben zu sichern.

Warum bei John’s Burgers in Kiel die Preise purzeln

Eine weitere von ihnen greift bei John's Burgers seit Anfang dieses Jahres. Nachdem er im vergangenen Jahr als einer der ersten Gastronomen deutliche Preiserhöhungen angekündigt hatte, ist John Rapaglia nun der erste, der die Preise lautstark purzeln lässt: Am Blücherplatz und an den Foodtrucks kostet ein Burger jetzt 7,20 statt 8,90 Euro. Zwar sei damit auch eine Verkleinerung der Patty um etwa 15 Prozent verbunden. Aber damit spare er selbst lediglich 20 bis 30 Cent ein.

Wie die Preissenkung motiviert sei? „Wir möchten die Nachbarschaft zurückgewinnen“, bekennt Rapaglia und führt aus, dass er durch die Preiserhöhungen am Blücher und an den Trucks rund 30 Prozent seiner Kundschaft verloren habe. „In der Gutenbergstraße ist der Einbruch viel kleiner gewesen, weil die Leute hier eher wie in einem Restaurant essen“, sagt der Gastronom, der im Stammhaus seines Unternehmens daher auch an den höheren Burger-Preisen festhält.

2023 soll außerdem das Jahr sein, an dem John Rapaglias zweite Passion neuen Schub erfährt: die amerikanische Pizza. Ab dem 17. Januar wird er sein Takeaway-Restaurant am Schützenwall wiedereröffnen, Mitte des Jahres wird er mit "Westside Pizza" dann ein richtiges Pizza-Restaurant an den Start bringen. Direkt an der Veloroute auf der Höhe Gutenbergstraße gelegen, soll es in dem Neubau auch eine Rooftop-Bar geben. Der Eröffnungstermin: günstigstenfalls Mitte Mai, alternativ Mitte Juli. "Es soll ein Ort werden, wie ihn Kiel noch nicht gesehen hat", kündigt John Rapaglia an. Dafür, dass das Gastrojahr erst angefangen hat, hat er neben seinen Burgern schon ziemlich viele Eisen im Feuer.