Deutschland gegen England: Sonntag steigt das Traumfinale der Frauenfußball-EM. Johanna (15), Emilia (14) und Miriam (15) aus Kiel drücken dem deutschen Team die Daumen. Sie spielen selbst seit Jahren und erzählen von ihren Anfängen, was sie am Team begeistert und was sie am Frauenfußball schätzen.

Florian Sötje WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket