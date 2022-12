﻿Warum das japanische Restaurant Ann in Kiel jetzt Ichi heißt

Acht Monate war das japanische Restaurant Ann in der Falckstraße wegen eines Wasserschadens geschlossen. Am. 7. Dezember wird es unter dem Namen Ichi wiedereröffnet. Hinter dem neuen Namen steht auch ein neues Konzept.

Kiel. Seit einiger Zeit regt sich in der Falckstraße 16 neues Leben. Schaut man durch die großen Fensterfronten, sieht es im Gastraum des japanischen Lokals, das hier Ende 2019 unter dem Namen Ann eröffnete, fast wie früher aus. Dahinter allerdings steckt ein riesiger Kraftakt – und eine Betriebspause von acht Monaten.

"Es war für uns eine schwere Zeit", bekennt Shuichi Umino – und seine Frau Yuko nickt. Denn nachdem das Paar mit seinem frisch eröffneten Lokal zunächst direkt in die Corona-Krise geraten war, kam in diesem Jahr ein Wasserschaden hinzu, der die Schließung erzwang. Im gesamten Erdgeschoss des Restaurants musste in der Folge der Boden erneuert werden.

Die Uminos neigen nicht zum Klagen. Aber dass die Klärung der Versicherungsfragen, die sich immer wieder verzögernden Bauarbeiten und die damit einhergehenden Personalsorgen viel Nerven und Geduld von ihnen forderten, liegt auf der Hand. "Zum Glück läuft unser anderes Restaurant, das Ramen Ann, sehr gut", sagt Shuichi Umino. Das habe ihnen nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch geholfen.

Neuer Name, neuer Fokus: Am 7. Dezember öffnet das Ichi in der Kieler Falckstraße seine Pforten

Dazu kommt die Treue ihres wichtigsten Mitarbeiters: Shinichi Tanaka, der 2020 nach Kiel zurückgekehrte Sushi-Meister des allerersten Ann in der Holtenauer Straße, nutzte die erzwungene Auszeit auf vielfache Weise. Mehrfach gastierte er im Restaurant Flygge von Kiels ehemaligem Sternekoch Mathias Apelt und vertiefte dabei seine Leidenschaft für regionale Produkte. Überdies reiste er in die japanische Tempelstadt Kyoto und ließ sich auch dort inspirieren.

Das Ergebnis dieser beiden Einflüsse: Künftig geht es in Shinichi Tanakas Küche vor allem darum, regionale Lebensmittel nach traditioneller japanischer Art zuzubereiten. Vor dem Hintergrund dieses mit der Person des Küchenchefs verbundenen Ansatzes ändert sich auch der Name des Restaurants: Aus dem Ann wird das Ichi, das am Mittwoch, 7. Dezember, mit zunächst verminderter Platzzahl seine Pforten öffnen wird.

Der Name ist zum einen die Kurzform von Shinichi Tanakas Vornamen, zum anderen bedeutet er im Japanischen so viel wie der „Erste“ oder auch „Eins“. Im gleichen Zuge soll auf diese Weise auch der namentliche Bezug zum Bistro-Café Ann am Dreiecksplatz aufgehoben werden, das von Shuichi Uminos ehemaligen Geschäftspartner Hoil Kim betrieben wird.

Ebenfalls verschwunden vom Restaurantschild ist auch der Begriff Sushi. Stattdessen steht dort nun „Japanese Fine Dining“. „Zwar wird es auch in Zukunft ein Sushi-Menü bei uns geben. Aber wir definieren uns nicht mehr primär als Sushi-, sondern eben als Fine-Dining-Restaurant“, sagt Shuichi Umino. Dazu passt, dass es im Ichi noch zwei weitere Menüs geben wird, von denen eines vegan ist.

„Gerade in Kyoto hat die vegane Küche eine lange Tradition, weil die Mönche schon zu früheren Zeiten Fleisch und andere tierische Produkte mieden“, berichtet Umino. „Ich möchte in meinem veganen Menü den Eigengeschmack der hiesigen Gemüse hervorheben und verstärken“, kündigt Shinichi Tanaka an.

Preise wie in der Sternegastronomie: Ein Menü kostet im Ichi zwischen 95 und 140 Euro

Ein À-la-carte-Essen wird es im Ichi zukünftig nicht mehr geben, das sich auch preislich klar als Spitzenrestaurant positioniert. Während das reguläre und das vegane 5-Gänge-Menü 98 Euro kosten, beträgt der Preis für das Omakase Sushi & Sashimi Menü 140 Euro. Zum Vergleich: Im in diesem Jahr eröffneten Fine-Dining-Restaurant Kos kostet ein Sechs-Gänge-Menü derzeit 95 Euro.

Vor dem Hintergrund dieser Neuaufstellung sind die Uminos traurig, dass ihr für seine Zuckerkunst bekannter Pâtissier Shoya Kojima dem Ichi nur noch bis Ende des Jahres erhalten bleiben wird, weil er nach Frankreich geht. Zugleich aber freuen sie sich, dass schon bald ein neuer Koch und auch eine Sommelière aus Japan kommen werden, um bei ihnen zu arbeiten.

Ob sie auch darauf hoffen, mit dem in Deutschland bislang einzigartigen Brückenschlag zwischen japanische Küche und hiesigen Produkten einen Michelin-Stern zu bekommen? Shinichi Tanaka hält sich zurück: „Ich arbeite für meine Gäste, nicht für Sterne“, sagt er ernst und ergänzt: „Wenn ich auf diese Weise einen Stern erkochen sollte, ist das gut. Aber er wird nie das Hauptziel meines Strebens sein.“

