﻿Warum der Bauch von Kiel das Taschenmesser der Kieler Gastroszene ist

Kiel. Kurz aus dem Nähkästchen geplaudert: Ich beginne meinen Tag nicht selten bei Peaberrys in der Holtenauer Straße – dem obligaten Frühstücksclub einer ganzen Reihe von Kielgestalten. Letztens ging es um die Frage, welches Restaurant in der City für alle Anlässe taugt. Schnell war man sich einig: Es ist der Bauch von Kiel. Dieser, so befand einer der Diskutanten, sei das Schweizer Taschenmesser der Kieler Gastroszene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besser kann man es für meinen Geschmack nicht ausdrücken. Fragt dich einer nach einer Adresse für ein Geschäftsessen zur Mittagszeit? Schick ihn in den Bauch. Du willst am Abend mit Freunden, Kolleginnen oder deinen Schwiegereltern ohne Tücken essen gehen? Ab in den Bauch. Und wenn du am Nachmittag nicht weißt, ob du jetzt einen richtig guten Espresso oder ein frühes Dinner brauchst: Im Bauch von Kiel wird dir geholfen.

Bauch von Kiel: Den Innenraum des Restaurants hat ein Kieler Architekt gestaltet

Denn zu den Alleinstellungsmerkmalen des Restaurants in der Legienstraße 16 gehört, dass es werktags von 11.30 Uhr an durchgehend warme Küche bietet. Auf die Mittags- folgt die reguläre Karte, die ab 17.30 Uhr durch eine Abendkarte ergänzt wird. In alten Zeiten hätte man gesagt: Wo gibt’s das noch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Apropos: Seit Mark Prill und Petra Müller den Bauch Mitte der Neunzigerjahre übernommen haben, hat sich hier auf angenehme Weise wenig geändert. Der Gastraum wirkt zeitlos modern und wurde einst von dem Kieler Architekten Manfred Nagel gestaltet. Im hinteren Bereich ist der Bauch ganz Restaurant, im vorderen eher Bistro und somit auch auf dieser Ebene multifunktional.

Dazu passt, dass auf der Speisekarte ebenfalls seit Jahren Kontinuität herrscht: Wer darin blättert, begegnet vor allem Salaten, Steak- und Pastagerichten, oftmals mediterran akzentuiert und zu moderaten Preisen. Auf einer Kreidetafel findet sich überdies das Tagesangebot.

Die Atmosphäre trägt im Bauch von Kiel zum Gesamterlebnis bei

Ich wähle bei meinem ersten Besuch die Spargelcremesuppe mit Knoblauch-Chili-Croutons (8,50 Euro), die sauber zubereitet ist und das Gemüse in einem herzhaften Zusammenhang zeigt. Bemerkenswert: das selbst gebackene Baguettebrot, das zu den kleinen Spezialitäten des Bauchs zählt – und in Zeiten, in denen man andernorts hierfür bezahlen muss, eine Extra-Erwähnung wert ist.

Als Hauptgang folgt Lammrücken mit grünen Bohnen, Zwiebelconfit, Auberginenkartoffelpüree und Balsamicojus (30 Euro). Hätte ich ein solches Gericht zwei Straßen weiter im Mamajun bestellt, hätte es sicher ein paar Euro mehr gekostet. Dafür hätte mir die Karte aber auch verraten, von welchem Produzenten das Lamm stammt. Ähnlich wie beispielsweise im Pastis setzt man im Bauch bei den Produkten jedoch auf Standardqualitäten. Das Lamm ist korrekt gegart. Sein Geschmack wird aber genau genommen erst in dem Moment richtig interessant, in dem Confit und Jus ins Spiel kommen. Gleiches gilt für die weiteren Zutaten des Gerichts.

Auch bei der Mousse au Chocolat (8,50 Euro) ist es weniger die Schokolade als die Himbeersauce, die für die geschmackliche Hauptattraktion sorgt. Doch im Zusammenhang mit der schönen Atmosphäre und dem charaktervollen Service im Bauch entsteht ein stimmiges gastronomisches Gesamterlebnis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses bietet das Lokal dem Gast auch zur Mittagszeit. Wer hier zum Lunch geht, hat das Gefühl, richtig essen gewesen zu sein. Ich nehme mir Zeit und bestelle Büffelmozzarella mit gebackener Paprika, Basilikum und Pinienkernen (11 Euro) als Vorspeise von der regulären Karte. Schön, wie die Paprika hier durch intensive Essignoten einen süßsauren Charakter erhält, der der gesamten Komposition Kontur verleiht.

Lesen Sie auch

Das Mittagsgericht Putenmedaillons mit Feta-Minz-Sauce, Paprika und Reis (9 Euro) zeugt dann von einer besonderen Stärke des Restaurants, nämlich auf der Lunchkarte immer mit interessanten Pointen aufzuwarten – in diesem Fall der gelungenen Feta-Minz-Sauce. Eine Hälfte des Tellers ist im Bauch seit jeher für die Salatbeilage reserviert. Das kann auf Dauer ein bisschen gleichförmig wirken. Allerdings ist das Dressing individuell dosierbar und so gut, dass man hier in begrenztem Rahmen eigene Akzente setzen kann. Und überdies bleibt so noch genügend Platz für das einwandfreie Espresso-Parfait (7,50 Euro), ohne dass die Produktivität bei der Rückkehr ins Office darunter leiden muss.

Fazit: So schmeckt es im Bauch von Kiel

Der Bauch von Kiel zählt in der Kieler Gastroszene mit Recht zu den Klassikern. Seine mediterran geprägte Küche ist verlässlich. Die dem Preisniveau entsprechenden Standardqualitäten bei den Zutaten werden durch aromatische Akzente aufgewertet. Und weil der Gastraum wie auch der Service Stil haben, ist der Bauch zu allen Tageszeiten für ein stimmiges gastronomisches Gesamterlebnis gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Öffnungszeiten: Bauch von Kiel

Bauch von Kiel, Legienstraße 16, 24103 Kiel. Tel. 0431/51215. www.derbauchvonkiel.de, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 11.30 Uhr. Sonnabend und Feiertag ab 17 Uhr. Sonntag Ruhetag.