﻿Megajacht „1601“ von Lürssen kommt ohne Schornstein aus

Die Megajacht „1601“ ist gestartet. Einen Monat nach dem Aufschwimmen hat der 90 Meter lange Neubau die Lürssen Werft in Schacht-Audorf verlassen. Das graue Luxusschiff wird in den kommenden Tagen vor Kiel und Eckernförde kreuzen.

Kiel. Die Verkehrswende hat auch den Superjacht-Markt erreicht. Verchromte Schornsteine, lautes Brummen schwerer V-Motoren und schwarze Abgas-Wolken sind tabu. Die neue Megajacht „1601“, die bei der Lürssen Werft in Schacht-Audorf gebaut wurde, ist ein Beispiel dafür.

Den Schornstein sucht man bei der 90-Meter-Jacht vergebens. Der Abzug des Dieselantriebs ist so in den Mast integriert, dass er nicht zu sehen ist. Die Motorenanlage ist so gedämmt, dass sie fast keine Geräusche macht.

Megajacht „1601“ auf Probefahrt: Lautlos durch den Kanal

Beim Start zur Probefahrt am 17. März 2023 glitt das rund 100 Millionen Euro teure Schiff deshalb nahezu lautlos durch den Kanal – lediglich ein leichtes Summen war zu hören.

Auffallend bei der Probefahrt: Beim Ausschleusen in Kiel beanspruchte der Kapitän extra eine Schleusenkammer für sich allein, denn es gab wohl die Sorge vor möglichen Schrammen am Rumpf. Währenddessen mussten Frachter und Tanker in Holtenau extra durch die zweite Schleusenkammer gelotst werden.

Viel ist bislang nicht über die „1601“ bekannt. Sie erinnert sehr stark an die 1999 von Lürssen für den Software-Unternehmer Charles Simonyi gebaute Jacht „Skat“. Decksaufbau, Fenster und die graue Farbe sind sehr an diese 71 Meter lange Jacht angelehnt.

Wie bei der „Skat“ ist auch bei der „1601“ ein einfahrbares Hubschrauberlandedeck auf dem hinteren Aufbau platziert. Ebenso befindet sich auf beiden Schiffen vor dem Mast ein kleiner Pool, der in den Aufbau eingelassen ist.

Ein zweiter Pool ist am Heck unterhalb des Hubschrauberdecks zu finden. Für Beiboote und Tender gibt es einen Hangar im Vorschiff. Bei den anstehenden Probefahrten werden all diese Ausstattungen getestet.

Die „1601“ wird überwiegend in der Kieler Bucht und vor Eckernförde erprobt. Die Fahrten sollen mehrere Tage dauern. Zum Wechsel der Techniker und von Crewmitgliedern nutzt die neue Luxusjacht das Marinearsenal in Kiel.

Die Lürssen Werft in Schacht-Audorf möchte den Neubau noch in diesem Frühjahr ausliefern und an den Eigner übergeben. Dann wird auch die deutsche Flagge am Heck gegen die der Cayman Islands ausgetauscht.