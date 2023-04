﻿Kieler Forscher erklärt, warum es jetzt mehr Polarlichter gibt

Kiel. Physiker und Weltraumforscher Prof. Robert Wimmer-Schweingruber erforscht von Kiel aus das Weltraumwetter. Wie er anhand seiner Daten sieht, ist es auf der Sonne außerordentlich stürmisch. Im Interview erklärt er, wie sich die starken Sonnenwinde an unserem Nachthimmel bemerkbar machen, und welche Gefahr von ihnen ausgehen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Prof. Wimmer-Schweingruber, in diesen Tagen sind wieder viele Polarlichter über Schleswig-Holstein zu sehen. Diese Himmelserscheinungen, die man aus den Polargebieten kennt, werden zurzeit häufig in südlicheren Regionen gesichtet. Hat das etwas mit dem Klimawandel zu tun?

Prof. Robert Wimmer-Schweingruber: Die Polarlicht-Erscheinungen nehmen aktuell tatsächlich zu, aber das hat nichts mit dem Klima, sondern allein mit der Sonne zu tun. Die Sonne, die aktuell sehr aktiv ist, sorgt für die Polarlichter. Sie hat einen Aktivitätszyklus, der sich etwa alle elf Jahre im Maximum befindet. Darauf gehen wir gerade zu. Wann das Aktivitätsmaximum aber genau ist, kann man nicht exakt vorhersehen, wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren.

Noch genug Zeit also, sich die Polarlichter live anzuschauen. Können Sie erklären, wie sie entstehen und woraus sie überhaupt bestehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sonne sendet einen sehr schnellen magnetisierten Wind aus, den Sonnenwind, der das Magnetfeld der Erde zu einem langgezogenen Schweif verformt. Ab und zu „öffnet” dieser Sonnenwind das irdische Magnetfeld, sodass energiereiche Teile des Sonnenwindes bis in die Erdatmosphäre eindringen. Sie strömen entlang der Magnetfeldlinie und treffen an den Polen auf die Atmosphäre. Darum sehen wir die Polarlichter in den polaren Gebieten häufiger. Treffen diese Teilchen auf die Atmosphäre, bringen sie ihre Atome und Moleküle zum Leuchten. Vergleichbar mit einer Neonröhre, die ja auch ein Gas enthält, das durch Elektronen zum Leuchten gebracht wird.

Polarlichter: Von Sonnenstürmen kann eine Gefahr ausgehen

Diese Sonnenstürme durchbrechen das Magnetfeld der Erde?

Ja, sie knacken es regelrecht auf. Normalerweise schützt uns das Magnetfeld. Aber wenn wir, wie jetzt, diese gestörten Verhältnisse im Sonnenwind haben, wird das Schutzschild geöffnet und die Strahlung kann eindringen.

Das hört sich gefährlich an. Ist damit ein Risiko verbunden?

Es stirbt niemand daran. Aber es kann eine erhöhte Strahlendosis geben, wenn man im Flugzeug eine Polarroute fliegt. Für fliegendes Personal spielt es also eine Rolle, aber auch der Funkverkehr kann gestört werden. Die größte Gefahr ist wohl, dass der Funkverkehr zusammenbrechen kann. Aber allzu große Befürchtungen muss man nicht haben, da soll man lieber den Anblick der Polarlichter genießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unser Fotograf Frank Peter hat in der Nacht zu Montag in Heidkate bei Kiel tolle Fotos von den Polarlichtern gemacht. Darauf leuchten sie pink und gelb. Andernorts sind sie eher blau und grün. Wie erklärt sich das Farbspiel?

Das hängt davon ab, wie tief die energiereichen Teilchen in die Atmosphäre eindringen. Ihre beiden Hauptkomponenten sind molekularer und atomarer Stickstoff und Sauerstoff. Der atomare Sauerstoff leuchtet grün und rot. Der Stickstoff blau und violett.

Wo sind die Polarlichter in Deutschland eigentlich am besten zu sehen?

Je weiter nördlich, desto besser. Und es muss sehr dunkel sein, in einer Stadt sind Polarlichter wegen der Lichtverschmutzung unmöglich zu sehen. Das Schauspiel passiert zwar auch am Tag, aber die Emission ist so schwach, dass wir sie nicht sehen können.

Polarlichter-Vorhersage ist nicht längerfristig möglich

Inzwischen gibt es mehrere Apps fürs Handy, die dabei helfen sollen, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Sind die Polarlichter tatsächlich vorherzusagen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein stückweit kann man sie schon voraussagen. Wir wissen ja, wann die Sonne aktiv ist, aber wir können nicht sagen, ob es nächstes Wochenende wieder Polarlichter zu sehen gibt.

Forschen Sie zu dem Thema an der Universität in Kiel?

Wir forschen am Weltraumwetter, also quasi an der Ursache für die Polarlichter. Wie die Sonne die sogenannten koronalen Massenauswürfe, also diese Störungen im Sonnenwind, erzeugt und wie sie Teilchen beschleunigen, das ist unser Fachgebiet. Wir führen Messungen im Weltraum mit kleinen Teilchendetektoren durch, können aber keine Voraussagen für Polarlichter treffen, weil wir die Daten immer erst im Nachhinein bekommen.

Lesen Sie auch

Können Sie das Naturschauspiel eigentlich genießen oder sehen Sie im Polarlicht lauter Protonen und Elektronen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da bin ich normal genug und könnte das genießen. Aber ich muss zugeben, dass ich bisher noch kein Polarlicht gesehen habe. Ich werde das aber sehr bald nachholen können, hoffe ich!