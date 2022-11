﻿Warum im Weihnachtsdorf in Kiel die Lichterketten schon leuchten

Die Bevölkerung, Unternehmen und Kommunen sollen Energie sparen. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel soll der Stromverbrauch reduziert werden. Dennoch leuchten schon vor der Eröffnung im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz die Lichterketten. Warum ist das so?

Kiel. Lichterketten, Sterne in den Bäumen, Elemente an den Hausfassaden und über der Straße – damit auf einem Weihnachtsmarkt festliche Stimmung aufkommt, muss es leuchten. Das Problem: Die vielen Lichter verbrauchen Strom. Und der Energieverbrauch soll in diesem Winter gesenkt werden. Daher stehen die Weihnachtsmarkt-Organisatoren vor einem Dilemma – sie wollen den Besuchern ein einladendes Ambiente bieten, ohne dabei zu viel Strom zu benötigen.