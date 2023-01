﻿Warum sich auf der Bahnstrecke zwischen Kiel und Hamburg so viele Züge verspäten

Schlechter Wert für 2022: Mehr als jeder zehnte Zug in Schleswig-Holstein verspätet sich

In Schleswig-Holstein verspäteten sich 2022 so viele Züge wie seit vier Jahren nicht mehr. Eine Problemstrecke ist der Verbindung von Kiel nach Hamburg. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sieht Handlungsbedarf, Kritik an der Landesregierung kommt von der Opposition.