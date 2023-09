Veloroute 2

Ist der Radverkehr in der Flensburger Straße außer Kontrolle?

Die Wikerinnen und Wiker beklagen sich über rücksichtslose Radfahrer in der Flensburger Straße. Die von der Stadt Kiel angekündigten Schritte, nach denen einige Parkplätze wegfallen sollen, reichen ihnen nicht aus. Auch der neue Ortsbeirat will die Pläne so nicht hinnehmen.