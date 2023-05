﻿Was der neue Eigentümer mit der Lindenau Werft in Kiel vorhat

Kiel. Die traditionsreiche Lindenau Werft in Kiel hat einen neuen Eigentümer. Am Freitag erfolgte die feierliche Übergabe der Werft an die Yacht- und Bootswerft Marina Rathje GmbH. Diese hatte das Areal von der German Naval Yards gekauft. Auf dem etwa 70 Hektar großen Gelände soll ein maritimer Gewerbepark entstehen. Auf diesem sollen in Zukunft Yachten gebaut und Firmen für maritime Technologie angesiedelt werden.

Der Weg bis zur Schlüsselübergabe war nicht leicht. „Das waren sehr intensive Verhandlungen, ich glaube an die 300 Mails waren das“, berichtet Helge Petersen. Der Anwalt hat mit seiner Frau Bianca 2020 die Rathje Werft übernommen. In Friedrichsort verfolgt das Paar nun die Idee, den maritimen Kern des Stadtteils weiterzuentwickeln. „Die Verantwortung für das Gelände und diese Werfttradition ist sehr groß“, betont Petersen, der dem Projekt den Namen „Maritim Park“ gegeben hat.

„Wir sind sicher, dass der Name Lindenau in guten Händen ist“

Im Fokus stehen aber auch Altlasten aus über 70 Jahren Schiffbau und der alten Torpedowerkstatt der Kaiserlichen Marine. „Die Lindenau Werft hat eine lange Tradition. Sie hat 225 Schiffe ausgeliefert, das ist eine beeindruckende Leistung“, so Rino Brügge, Geschäftsführer der German Naval Yards. 2013 hatte German Naval Yards die Werft aus der Insolvenz übernommen. Die 1919 in Memel gegründete Werft war nach dem Krieg nach Kiel gekommen.

„Wir sind auch sicher, dass der Name Lindenau bei den neuen Eigentümern in guten Händen ist“, sagt Brügge und ergänzt: „Ich hoffe auf eine sehr gute weitere Zusammenarbeit für die maritime Wirtschaft in Schleswig-Holstein.“ Zum Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Übergabe der Lindenau-Werft: Rino Brügge (links) von German Naval Yards übergab symbolisch den Schlüssel für die Werft an Bianca und Helge Petersen. © Quelle: Frank Behling

Der Umbau des rund 70 000 Quadratmeter großen Areals soll Stück für Stück erfolgen. Zunächst ist der Bau einer Fertigung für Alu-Yachten geplant. Hierfür gibt es bereits einen Partner, der neben dem alten Helgen der Werft die Fertigung für Yachten aufbauen will.

Das Schwimmdock und zwei Hallen sollen vermietet werden. „Wir sind da mit einem Interessenten in sehr guten Gesprächen“, so Petersen. Die Pier mit den Kränen bleibt weiter für Schiffe in Betrieb. „Es ist ganz wichtig, dass es weitergeht. Die Reeder müssen wissen, dass die Pier in Betrieb ist“, unterstreicht Petersen. Das war auch der Grund, aus dem bei der Schlüsselübergabe einer der von Lindenau entwickelten Doppelhüllentanker als Kulisse diente.

Auf der Fläche soll aber auch ein Hafen für Yachten mit über 20 Metern Länge entstehen. Für die gebe es nicht so viele Liegeplätze in Kiel, erklärt Petersen. Zu gern hätte er auch schon jetzt die Luxusyacht „Norn“ aufgenommen, die seit Dienstag am Norwegenkai liegt. Es gebe aber eine große Nachfrage nach Liegeplätzen für große Yachten.

Ein Stück vom Ufer westlich des Helgens soll zum Strand umgewandelt werden. Eine Tiny-House-Siedlung mit 20 Häusern ist genauso geplant wie die Renaturierung der Au, die wieder freigelegt werden soll. Aktuell endet Petersens Planung im Jahr 2036. Zwei wichtiges Vorhaben sind aktuell die Fertigstellung des 12000 Quadratmeter großen Alu-Yacht-Geländes bis zur Kieler Woche 2024 sowie Fertigstellung von vier sanierten Gebäuden. Vorher müssen aber noch zahlreiche Auflagen beim Denkmalschutz erfüllt werden. „Hier könnte es auch durchaus etwas schneller gehen“, so Petersen in Richtung Stadtverwaltung.