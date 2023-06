Was Sie zur Kieler Woche 2023 wissen müssen

Kiel. Das Programm steht, die Stimmung steigt: Die Kieler Woche 2023 verspricht „ozeanische Gefühle und glückliche Momente“ vom 17. bis zum 25. Juni. Drei Millionen Besucher werden erwartet.

Eröffnen wird das Fest der Premierminister des westafrikanischen Inselstaats Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva. Der Premier kommt auf Einladung von Geomar-Direktorin Prof. Katja Matthes nach Kiel. Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel betreibt seit fast 20 Jahren einen Forschungsstandort auf den Kap Verden.

Sesamstraße schickt Samson und Elin auf die Kieler Woche

Zum 50-jährigen Bestehen der deutschen Sesamstraße erhält der Ehrengast Unterstützung von prominenten Puppen. Die Sesamstraße entsendet Samson und ihre neueste Bewohnerin Elin zur Eröffnung nach Kiel. Elin sitzt im Rollstuhl. Von hoher See zugeschaltet werden der deutsche Weltklassesegler Boris Herrmann und sein Team Malizia – live vom Ocean Race.

Zu den Höhepunkten der Kieler Woche gehören erstklassige Segelregatten in acht von zehn olympischen Bootsklassen vor Schilksee, die Spiellinie auf der Krusenkoppel, das Konzertprogramm auf drei großen und vielen kleinen Bühnen, die Verleihung des weltwirtschaftlichen Preises am 19. und des Wissenschafts- und Innovationspreises am 25. Juni sowie die Windjammerparade am 24. Juni.

Höhepunkte aus dem Musikprogramm der Kieler Woche 2023

Auf der Rathausbühne spielen die Sportfreunde Stiller, Vanessa Mai und Tim Bendzko. Das Philharmonische Orchester Kiel begleitet Patricia Kelly beim Classic Open Air. Der NDR bringt Frida Gold, JusToto, Dennis Wilms, Kamrad und Tiffany auf die Rathausbühne. RSH und Delta Radio präsentieren Glockenbach, Kelvin Jones und Alle Farben auf der Fördebühne vor dem Institut für Weltwirtschaft, außerdem die legendäre britische Band ABC.

Teilhabe auch für Menschen mit Beeinträchtigungen

Unter dem neuen Motto „Teilhabe“ gehören viele neue Ideen zum Konzept. Gebärdendolmetscher begleiten Konzerte, sodass Gehörlose mitrocken können. Sogenannte „Buddies“ begleiten Menschen mit Gebrechen und Beeinträchtigungen über die Kieler Woche. Menschen mit geringem Einkommen können Gutscheine vom Kulturhafen Kiel für das kostenpflichtige Festival „Gewaltig leise“ auf der Krusenkoppel einlösen.

„Die Kieler Woche ist für alle – und das meinen wir auch so“, sagt Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nennt die letzte Juni-Woche den „Jahreshöhepunkt bei uns in Kiel“.

„Die Marine ist heiß auf die Kieler Woche 2023“

Das sieht auch Fregattenkapitän Jan Dobberstein so, der Kommandeur des Marinestützpunkts in Kiel-Wik. „Die Marine ist heiß auf die Kieler Woche“, sagt der Offizier. Dobberstein begrüßt in diesem Jahr 40 Marineeinheiten aus 14 Nationen, darunter den 1930 gebauten Dreimastschoner „Capitan Miranda“ aus Uruguay. Mehr als 4000 Soldatinnen und Soldaten werden das Bild der Kieler Woche 2023 prägen.

Das komplette Programm liegt an diesem Sonnabend, 3. Juni, den Kieler Nachrichten bei. Von Montag an ist das 60-seitige Magazin im Falke-Mediastore im Parkhaus am Exerzierplatz sowie im Welcome-Center im Neuen Rathaus am Stresemannplatz erhältlich.

KN