Was wird aus der Holstenstraße?

Die Zukunft der Kieler Innenstadt stand im Mittelpunkt des gut besuchten KN-Talks am Dienstagabend. Im Ziel - eine attraktive Holstenstraße - sind sich alle einig. Über den richtigen Weg dorthin gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen. Das gilt auch für die Bewertung der gescheiterten Klinik-Fusion. Und dann gibt es noch einen rätselhaften Wohnungsbrand in Mettenhof.

es war eine spannende Debatte gestern Abend in der Business Lounge der Wunderino-Arena. Die Frage, wie die Holstenstraße wieder attraktiv gemacht werden kann, beschäftigte nicht nur unsere Gäste auf dem Podium beim „KN-Talk Innenstadt“ - auch unsere rund 130 Abonnentinnen und Abonnenten, die sich angemeldet hatten, schalteten sich engagiert in das Gespräch ein. Die Richtung stimmt, aber der Umbau der Holstenstraße kommt spät und wird für Kunden und Geschäftsleute noch einmal zur Herausforderung, so ein Fazit des Abends.

Diskutierten über die Zukunft der Kieler Innenstadt: Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Innenstadtmanagerin Janine Streu, Anneke Heinrich (Geschäftsführerin Schuh-Heinrich) und Innenstadtexperte Udo Radtke. © Quelle: Ulf Dahl

In vielen Detailfragen gibt es weiterhin höchst unterschiedliche Meinungen. Stimmt die Verkehrsführung rund um Bahnhof und Andreas-Gayk-Straße - oder sollte die Stadt nachbessern? Fehlen Sitzgelegenheiten? Ist die Fußgängerzone zu dreckig? Wie erreichen Menschen die Innenstadt, die auf ein Auto angewiesen sind? Das sind Fragen, auf die es weiterhin unterschiedliche Antworten gibt. Einig ist man sich in dem Ziel, dass alle Innenstadt-Akteure im Gespräch bleiben müssen. Und dass ein neuer Mix aus Wohnen, Kultur, Gastronomie und Einkaufserlebnis gefunden werden muss. Als reine Shoppingmeile hat die Holstenstraße keine Zukunft. Was mir persönlich am besten gefallen hat: der konstruktive Grundtenor, mit dem an diesem Abend gestritten wurde. Das gilt auch für die Nachgespräche, die andauerten, als die Mikrofone längst ausgeschaltet waren. Lesen Sie selbst.

Erklärungsbedarf gibt es für den Oberbürgermeister nicht nur im Zusammenhang mit der Innenstadt, sondern auch mit Blick auf die gescheiterte Klinikfusion. „Vielleicht war ich zu treuherzig“, sagt Kämpfer im Interview mit unserer Redaktion - nachdem er in den Wochen zuvor mit großer Zuversicht und viel Selbstbewusstsein für einen Zusammenschluss des Städtischen Krankenhauses Kiel mit den Imland-Kliniken geworben hatte. Wie so oft in solchen kniffligen politischen Situationen spielt der Faktor Mensch eine große Rolle. Landrat Oliver Schwemer und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer jedenfalls werden nicht als Dreamteam in die Regionalgeschichte eingehen.

In unserer Redaktion beschäftigen wir uns täglich mit solchen kommunalpolitischen Themen, die vielfach planbar sind - aber eben auch mit Verkehrsunfällen und Kriminalität, die uns unvorbereitet treffen. Zum vermeintlichen Feierabend am Montag erreichte uns die Nachricht von einem Feuerwehreinsatz in Mettenhof. Oft ist in der Küche etwas angebrannt, und es gibt schnell Entwarnung. Diesmal jedoch bemerkte unser Reporter Frank Behling vor Ort sofort, dass etwas Außergewöhnliches passiert ist: Eine Wohnung war in kürzester Zeit ausgebrannt, Ermittler führten unter Hochdruck Gespräche in der Nachbarschaft, Angehörige standen unter Schock - und spekulierten über einen Brandanschlag. Sogar von Molotowcocktails ist in Mettenhof die Rede. Inzwischen gibt es von der Polizei einen offiziellen Zeugenaufruf. Die Bestätigung für eine Brandstiftung gibt es noch nicht. Aber unsere Redaktion geht fest davon aus, dass es einen kriminellen Hintergrund gibt.





Es soll ein komplett eigener Stadtteil mitten in der Kieler Innenstadt werden: Die Pläne für das Gelände der Alten Mu sind ambitioniert. Nun gibt es weitere Details - auch zu den Kosten.





Es ist kein klassischer Gastro-Tipp, der diese Woche kommt, sondern die Vorstufe: Ohne frisches Gemüse, ohne frische Lebensmittel ist die beste Küche machtlos. Während der Pandemie erlebten die Kieler Wochenmärkte einen Aufschwung. Inzwischen gibt es aber wieder einige Sorgen. Mein Kollege Oliver Stenzel hat sich umgehört.

Für mich war das eine eiskalte Hinrichtung. Worte des Bruders des Getöteten im Fall Fisnik H. - Prozess um die tödlichen Schüsse im Gustav-Schatz-Hof.

Platz 1: Ein gesunkenes Schiff, Lebensgefahr in der Kieler Bucht und dann auch noch ein Segler, den viele Menschen als Musiker kennen. Diese Geschichte sorgte in den vergangenen Tagen für das größte Aufsehen.

Platz 2: Als die Polizei ihn stoppen wollte, gab er Gas: Szenen wie im Film spielten sich am Wochenende auf der B76 ab.

Platz 3: Irgendwie sind diese Bombenentschärfungen traurige Routine, aber sie sind nur dann folgenlos, wenn alle Beteiligten diszipliniert sind.





Sie macht es in ihrer Freizeit und hofft, so eine Marktlücke zu schließen. Die Kielerin Julia Thomas bietet in der Landeshauptstadt regionale Produkte aus dem Automaten an. Meine Kollegin Kristiane Backheuer ist begeistert.

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.