﻿Warum Ebbe in der Kieler Förde dem Dorsch in der Ostsee hilft

Es ist ein besonderes Wetterphänomen, das in dieser Jahreszeit in Kiel häufiger zu bewundern ist: Starker Westwind drückt das Wasser aus der Förde. Die Folge: Ähnlich wie bei Ebbe bilden sich Sandbänke, Muscheln und Algen liegen frei. Was bedeutet das für die Tier- und Pflanzenwelt in der Förde? Und wie wirkt sich der Badewanneneffekt aus?

Am 15. Januar herrschte durch Westwind Ebbe in der Kieler Förde. Auch in den letzten Tagen drückte der Sturm das Wasser aufs Meer hinaus.

Kiel. Von den Wellen geformte symmetrische Spuren im Sand, freigelegte Muschelbänke, gestrandete Algen – und hier und da auch mal ein E-Scooter. Bei starkem Westwind zeigt sich in der Kieler Förde ein ungewöhnliches Bild. Der Sturm drückt das Wasser hinaus aufs Meer, das Niedrigwasser offenbart einen Blick auf den Meeresgrund. Es wirkt, als gelten auch in der Ostsee die Gezeiten. Der ebbeartige Zustand, der die vergangenen Tage zu beobachten war, hat Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt. Vor allem der Dorsch profitiert von dem Weststurm.

„Wir brauchen mehr starke Westwinde. Das ist eine große Chance für die Ostsee“, sagt Prof. Boris Culik. Denn durch den Sturm strömt salzhaltigeres Wasser in die Ostsee und schichtet sich in der Tiefe ein. „Dadurch gelangt frischer Sauerstoff an den Boden der Ostsee“, erklärt der Meeresbiologe aus Heikendorf.

Ostsee braucht sauerstoffhaltiges Wasser aus der Nordsee

Durch den niedrigeren Salzgehalt im Oberflächenwasser der Ostsee durchmischen sich die oberen und unteren Wasserschichten kaum. Abgestorbenes Pflanzen- und Tiermaterial sinken ab, und die Abbauprozesse in der Tiefe zehren den Sauerstoff auf. Die Folge: Je größer die Wassertiefe, desto geringer ist der Sauerstoffanteil. Nur wenn Nordseewasser in die Ostsee gelangt, kommt auch wieder Sauerstoff in die tieferen Meeresregionen.

Das hilft vor allem dem Dorsch, sagt Culik. Insbesondere während der Laichzeit, die Ende Februar beginnt und im April ihren Höhepunkt erreicht, sei es wichtig, dass es viel Westwind gibt und der Laich in den tieferen Wasserschichten genügend Sauerstoff erhält.

Badewanneneffekt: Trockene Bedingungen kein Problem für Muscheln und Algen

Ein weiterer Effekt des Weststurms ist der Badewanneneffekt in der Ostsee: Das Wasser aus der Kieler und Flensburger Förde wird in Richtung Finnischer Meerbusen gedrückt. Während in Schleswig-Holstein Ebbe herrscht, ist im Baltikum, Finnland und St. Petersburg Flut. Sobald der Wind nachlässt, schwappt das Wasser zurück, und es kommt zu Hochwasser bei uns. Dieses kann sich zur Sturmflut entwickeln, wenn in diesem Moment der Wind auf Ost dreht und Sturmstärke erreicht.

Algen und Muscheln kommen mit den derzeit herrschenden trockenen Bedingungen in der Regel gut zurecht, sagt Culik – sofern es keinen Frost gibt oder im Sommer die Sonne auf den freigelegten Förde-Sand strahlt. „Der Stoffwechsel ist jetzt so langsam, da kommen Algen und Muscheln einige Zeit ohne Sauerstoff aus.“

Ebbe in der Kieler Förde: Fressfeinde haben leichtes Spiel

Das bestätigt Dr. Rafael Meichßner vom Forschungsinstitut und Dienstleister Coastal Research & Management (CRM) in Kiel-Holtenau. „Tiere und Pflanzen in der Ostsee sind angepasst an den Ebbe-und-Flut-Rhythmus.“ Für Fische sei das ungewöhnliche Gezeitenvorkommen ohnehin kein Problem – sie schwimmen mit dem Wasser. Algen und Muscheln halten eine längere Trockenzeit aus. Erhöhte Gefahr gibt es nur durch Fressfeinde. „Möwen, Enten oder Schwäne haben leichteres Spiel, wenn sie nicht mehr tauchen müssen.“

Dass es regelmäßig zu Nachschub des Tiefenwassers aus der Nordsee kommt, sei aktuell wichtiger denn je – auch wenn es eine Sturmflut zur Folge haben kann, sagt Meichßner. „Es braucht den Wasseraustausch mit der Nordsee. Der Sauerstoffgehalt in den Tiefen der Ostsee ist in den vergangenen Jahren gesunken.“ Dies könne eine Folge des Klimawandels sein und ist laut Boris Culik in jedem Fall eine Folge der Überdüngung durch die Landwirtschaft und durch Abwässer aus dem Einzugsgebiet.

Während die Ostsee zur aktuellen Jahreszeit von den starken Westwinden profitiert und mit Sauerstoff angereichert wird, kann eine Abnahme des Pegels im Spätsommer zu einer Gefahr für Fische werden, sagt Dr. Frank Melzner vom Geomar in Kiel. „Im August und September wird während solcher Wind-getriebenen Abnahmen des Pegels oft Sauerstoff-armes Wasser an die Oberfläche gebracht, was dann zu Fischsterben führen kann.“