﻿Wassereinbruch: Zwei Männer von Boot in Kieler Förde gerettet

Am Sonntagmittag gerieten zwei Männer am Ausgang der Kieler Förde mit ihrem Motorboot in Seenot. Sie meldeten einen „unkontrollierbaren Wassereinbruch“. Den Einsatzkräften gelang es, beide wohlbehalten wieder an Land zu bringen.

In der Nähe des Kieler Leuchtturms geriet das Motorboot am Sonntag in Seenot.

Kiel. Motorboot in Seenot: Wegen eines „unkontrollierbaren Wassereinbruchs“ alarmierten am Sonntagmittag zwei Männer (43/66 Jahre alt) auf einem Motorboot am Ausgang der Kieler Förde die Rettungskräfte. Gegen 12.50 Uhr meldeten sich demnach die Männer in der Nähe des Kieler Leuchtturms und baten dringend um Hilfe, berichtete die Regionalleitstelle Mitte der Polizei am späten Sonntagnachmittag.

Beamte der Wasserschutzpolizei und Seenotretter konnten beide Männer nach Angaben der Leitstelle rechtzeitig in Sicherheit bringen. „Das Boot wurde eingeschleppt, beide Personen kamen wohlbehalten wieder an Land an“, hieß es.