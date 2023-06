﻿Wasserwacht garantiert Badeaufsicht an den Stränden in Kiel

Kiel. Entwarnung für den Badebetrieb entlang der Förde: Zwei Tage vor Beginn der Sommersaison hat die Wasserwacht garantiert, ausreichend viele Rettungsschwimmerinnen und –schwimmer stellen zu können. Wie Anne Helm vom DRK, zu dem die Wasserwacht gehört, versichert, werden in der ersten Woche insgesamt 30 ehrenamtliche Retter für die fünf Kieler Strände zur Verfügung stehen. Über verschiedene Kanäle seien noch in den letzten zwei Wochen zusätzliche Helfer rekrutiert worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wasserwacht übernimmt in den Sommermonaten an den Stränden rund um die Förde von Schilksee bis Laboe mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus ganz Deutschland die Badeaufsicht. In diesem Jahr geht die Saison vom 18. Juni bis 9. September. Wöchentlich werden für die Aufsicht mindestens 29 Rettungsschwimmer gebraucht, die alle in Falckenstein untergebracht sind. Wie berichtet, gab es zuletzt noch einen erheblichen Engpass. Im schlimmsten Fall, erklärte damals die Stadt Kiel, müsse das überwachte Badegebiet eingeschränkt werden.

Unterbringung in Falckenstein deutlich verbessert

Dazu wird es nicht mehr kommen. „Wenngleich wir die Personalplanungen noch nicht gänzlich abgeschlossen haben“, sagt Anne Helm, „kann ich so viel schon zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Über die Sommermonate werden wir alle Kieler Strände mit ausreichend vielen Rettungsschwimmern besetzen können.“ Dennoch bezeichnete sie es als Herausforderung, Ehrenamtliche in ausreichender Zahl zu finden. Gründe, warum es so schwer sei, Rettungsschwimmer- und schwimmerinnen zu finden, nannte sie nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deren Unterbringung hat sich mittlerweile deutlich verbessert. In der Wachstation am Falckensteiner Strand hat die Stadt „sowohl den Schimmel beseitigt als auch weitere Renovierungsarbeiten durchgeführt“, sagt Helm. Auch die neuen kojenartigen Betten stünden bereit. Der Raum ist zwar funktional, wirkt aber hell und freundlich. Über schwarze Tampen kommt man in die oberen Kojen. Da die Kapazitäten nicht ausreichen, werden die restlichen Helfer im Jugenddorf Falckenstein schlafen.

Im vergangenen Jahr hatte es in einem offenen Brief an die Stadt massive Kritik vonseiten der Rettungsschwimmer über die Unterbringung gegeben. Die einfachen Nurdachhäuser, die in den nächsten Jahren saniert werden sollen, kamen deshalb nicht erneut infrage. „Das Strandteam der Wasserwacht Kiel hat im Seminarhaus in Falckenstein den großen Seminarraum zu einem schönen, wohnlichen Schlafraum gestaltet. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden können sich auf neue Betten und einen unverstellten Blick auf die Förde freuen. Darüber hinaus hat jeder Schlafplatz einen USB- sowie einen Strom-Anschluss“, so Helm. Das Besondere des großen Schlafsaals ist der grandiose Blick auf die Kieler Förde.

Ein grandioser Blick auf die Kieler Förde: Britta Hohmann, Referentin für Katastrophenschutz beim DRK Kiel (rechts) und Wyona Brandt, Referentin der Wasserwacht, zeigen den Schlafsaal im oberhalb der Wasserwacht gelegenen Quartier. © Quelle: Ulf Dahl

Was noch fehlt in diesem Jahr, ist der mobile Wachturm. In der März-Sitzung des Ortsbeirates Pries-Friedrichsort hatte die Stadt den Turm für diese Sommersaison angekündigt. Nun soll er doch erst 2024 kommen.

Stadt Kiel sucht Rettungsschwimmer

Auch die Stadt weiß, wie schwer es ist, hauptamtliches Personal für die Wasserrettung zu gewinnen. Darüber berichte regelmäßig der Eigenbetrieb Kieler Bäder im Schul- und Sportausschuss, so Sportdezernent Gerwin Stöcken. Erst kürzlich hat die Stadt eine Stellenausschreibung geschaltet, in der sie für die Sommersaison bis zum 30. September noch eine Wasseraufsicht sowie Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen sucht. Einsatzorte wären das Hörnbad, das Sommerbad Katzheide, das Eiderbad Hammer sowie die Badestege an der Kiellinie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dabei hatte die Stadt auf Nachfrage zur Reduzierung der Badezeiten an den Stegen noch vor Kurzem mitgeteilt, dass es sich dabei nicht um Personalknappheit handele. „Die aktuellen Badezeiten an den Stegen orientieren sich an den Bedürfnissen. Zurzeit ist kein reger Badebetrieb, daher wird nur der Steg Reventlou in der Kernzeit von 12 bis 18 Uhr bewacht. Der Steg Bellevue steht unbewacht von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung“, so Pressesprecher Arne Gloy.

KN