﻿Weg vom umstrittenen Vermieter: „Unlimited Boxing“ zieht nach Kiel-Gaarden

Kiel. Harte Monate liegen hinter dem Verein „Unlimited Boxing“. Die Ehrenamtler sahen sich massiven Anfeindungen ausgesetzt, nachdem Sozialministerin Aminata Touré sie besucht und mit ihnen geboxt hatte. Sie gerieten ebenso wie die Ministerin selbst in scharfe Kritik, weil der Vermieter ihrer Trainingshalle in Ellerbek – der Kieler Boxpromoter Rene H. – der rechtsextremen Szene zugeordnet wird. „Wir wurden mit dem Vermieter über einen Kamm geschoren“, erzählt Akbulat Uzuev, Boxtrainer bei „Unlimited Boxing“, bedrückt. Sein Club hat jetzt Konsequenzen gezogen und startet nun in einer neuen Halle in Gaarden-Süd neu durch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine neue Heimat hat der Verein nun in den Räumen der Kampfsportschule für Kickboxen und Taekwondo YU Sport Studio an der Segeberger Landstraße 1a gefunden. „Ich kenne die Männer von Unlimited Boxing schon lange, für uns ist es eine schöne Erweiterung des Angebots und ich hatte noch freie Hallenzeiten für Trainings“, sagt der Chef der Kampfsportschule Yakup Usta.

Neue Halle in Kiel ist für „Unlimited Boxing“ eine Verbesserung

Eine neue Halle zu finden, war für den Verein gar nicht so einfach. „Für uns ist das aber eine große Verbesserung: Wir haben nun separate Umkleiden für Männer und Frauen und unsere Sportler müssen sich nicht mehr hinter einem Vorhang umziehen“, sagte Hoshyar Jamour. Auch geräumige Sanitärräume gebe es jetzt. Und der Clou: Der neue Boxring, den der Club von einer Sicherheitsfirma gesponsert bekommen hat, bietet in der großen Halle viel Platz fürs Training und Kämpfe. „In dem Ring hat sogar schon Vladimir Klitschko geboxt“, erzählt Uzuev.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 26-Jährige boxt selbst seit seinem 15. Lebensjahr. „In Plön gab es einen älteren Mann, Hans Korth, der einfach aus Überzeugung über die Dörfer gefahren ist und die Jugendlichen mit seinem grünen Bus abgeholt und zum Boxtraining gebracht hat – damit jedes Nachwuchstalent eine Chance bekommt, den Sport zu machen“, erzählt Uzuev. Das habe ihn und seinen Bruder Zelim (32) inspiriert, den Verein aufzubauen.

Migrationsarbeit und Hilfe durch Sport

Ihr Ziel: Kinder und Jugendliche, die auch aus prekäreren Sozialräumen kommen, eine Perspektive zu bieten. „Wir wollen sie von der Straße holen, zeigen, dass man mit Sport viel bewirken kann“, sagt Uzuev. Auch viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund seien dabei. Der Verein „Unlimited Boxing“ will zeigen, wie man sich durchsetzt, wie man Angriffe angemessen pariert und welche positiven Effekte Tugenden wie Willensstärke, Disziplin und Konzentration auf das eigene Leben haben können.

Die Kampfsportschule arbeitet auch eng mit der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Liman zusammen. „Wir haben einen engen Draht zu den Kindern und Jugendlichen und wenn uns eine Notsituation auffällt, besteht die Option, dass die Sozialarbeiterinnen Kontakt mit den Familien aufnehmen“, erzählt Yakup Usta.

Boxverein distanzierte sich vom Ex-Vermieter

„Deswegen ist es für uns absolut bizarr, dass wir in die rechte Ecke gestellt wurden. Wir wollten aus der Ellerbeker Halle weg, doch Hilfe haben wir da wenig bekommen“, sagt Uzuev. Der Vor-Vermieter der Gruppe Rene H. hatte 2019 bundesweit für einen Eklat gesorgt, als er während einer TV-Übertragung mit einem T-Shirt mit dem Nazi-Slogan „Kraft durch Freude“ auftrat. Laut Kieler Innenministerium gibt es derzeit zwar keine besonderen Hinweise darauf, dass er in der rechtsextremen Szene aktiv sei, aber der Mann sei für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unlimited Boxing“ will sein Angebot zudem noch ausweiten. „Donnerstags bieten wir nun reines Frauentraining an von 16 bis 18 Uhr. Auch Pilates und Yoga wollen wir anbieten“, sagt Jamour.

KN