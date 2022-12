﻿Wegen Brückenarbeiten: Dachdeckerei in Kiel bangt um ihre Existenz

Die Dachdeckerei Howe sitzt seit 91 Jahren in Kiel. Doch jetzt droht dem Familienbetrieb das Aus. Grund ist die Erneuerung von Eisenbahnbrücken in direkter Nachbarschaft. Es ist eine Geschichte über Enteignung durch die Deutsche Bahn, Unstimmigkeiten mit der Stadt Kiel und Zukunftsängste.

Die Dachdeckerei Howe in der Alten Lübecker Chausse in Kiel bangt um ihre Existenz. Für Geschäftsführer Lars Naujoks (von links), Rechtsanwalt Trutz Graf Kerssenbrock und Inhaber Hans-Jürgen Howe ist der Kampf aber noch nicht vorbei.

Kiel. Hans-Jürgen Howe kann nachts oft nicht schlafen. Seine Dachdeckerei Howe in Kiel steht vor dem Aus. Das überrascht, denn die Auftragslage für den 91 Jahre alten Familienbetrieb ist gut. Doch das Betriebsgelände liegt aktuell zur falschen Zeit am falschen Ort.

Wegen Bauarbeiten an Eisenbahnbrücken muss Howe nicht nur eine zeitlich begrenzte Enteignung fürchten – die Zukunft des gesamten Unternehmens wackelt. Es ist eine verworrene Geschichte, die seit sechs Jahren brodelt und in der Verzweiflung eines traditionsreichen Handwerksbetriebs gemündet ist.

Auslöser sind zwei rund 100 Jahre alten Eisenbahnbrücken, die die Alte Lübecker Chaussee in Kiel kreuzen. Die Deutsche Bahn möchte die Brücken 2023 erneuern und benötigt für die Bauarbeiten ein Teil des Grundstücks der Dachdeckerei Howe, die direkt neben einer der Brücken angesiedelt ist.

Dachdecker Howe in Kiel: Bahn will Grundstück für Bauarbeiten

Das Grundstück, das die Bahn für die Dauer der Bauarbeiten haben will, ist zwar nur 185 Quadratmeter groß. Doch der Platz für den Betrieb ist insgesamt begrenzt, als Lager- und Parkplatz ist die Fläche wichtig. „Ohne das Grundstück ist der Betrieb in Teilbereichen handlungsunfähig“, lautet das Urteil von Rechtsanwalt Trutz Graf Kerssenbrock, der von Howe beauftragt wurde.

Gegen das Planfeststellungsverfahren legte Howe deswegen vor zwei Jahren Rechtsmittel ein, der Fall liegt beim Oberverwaltungsgericht. Alternative Parkplätze, die ihm die Bahn auf ihrem Gelände angeboten hatte, lehnte Howe ab. Sie hätten ihm nichts gebracht.

Die Dachdeckerei Howe in der Alten Lübecker Chaussee 20 liegt direkt neben den Bahnschienen. © Quelle: Ulf Dahl

Man habe immer versucht, mit der Bahn eine gemeinsame Lösung zu finden, sagt Howe. Doch viele Schreiben seines Anwalts seien von der Bahn nicht beantwortet worden, „eine Kommunikation fand quasi nicht statt“. Die Bahn bestreitet das, in den vergangen zwei Jahren habe es intensiven Kontakt zu dem Dachdeckerbetrieb gegen, es hätten auch Vor-Ort-Termine stattgefunden. „Das stimmt nicht“, sagt Howe.

91 Jahre alte Dachdeckerei in Kiel in Gefahr

Zweieinhalb Wochen vor Weihnachten schuf die Bahn Fakten. Bei Howe ging ein Schreiben der Enteignungsbehörde ein, ein Besitzeinweisungsverfahren wurde eingeleitet, ab Frühjahr soll die Bahn das Grundstück nun behördlich angeordnet erhalten. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, steht noch nicht fest. Howe wird Widerspruch einlegen.

Es ist eine Situation, die Howe Angst macht. „Die Dachdeckerei ist mein Lebenswerk.“ Stolz zeigt er auf die Ahnengalerie in seinem Büro. Schon sein Urgroßvater war Dachdecker in Kiel, sein Großvater gründete 1931 die Dachdeckerei Howe. Seit 1994 ist Hans-Jürgen Howe Inhaber, will den Betrieb bald an Geschäftsführer Lars Naujoks übergeben, der vor knapp 30 Jahren sein erstes Praktikum bei Howe absolvierte und fester Teil des Betriebs ist.

Doch die Zukunft ist ungewiss. Naujoks ist sauer auf die Deutsche Bahn, „das Leiden eines Handwerksbetriebs interessiert die nicht“. Die Bahn schreibt auf Anfrage, dass man sich immer um einvernehmliche Lösungen bemühe. Verfahren wie bei der Firma Howe seien Einzelfälle.

Alte Lübecker Chaussee in Kiel: Straße muss abgesenkt werden

Es gibt eine weitere Folge der Brückenerneuerung, die für die Dachdeckerei bedrohlich sein könnte. Die Stadt Kiel muss die Alte Lübecker Chaussee nach dem Brückenbau um mehr als einen halben Meter absenken. Grund dafür ist, dass die neuen Brücken tiefer liegen, die rechtlich vorgesehene Durchfahrtshöhe von 4,50 Meter aber weiter gegeben sein muss.

Für die Zeit der Bauarbeiten müsste der Betrieb auf jeden Fall umziehen. Aber auch danach fürchtet Howe schlimme Folgen. Denn schon heute geht es bei der Einfahrt zum Betriebsgelände steil nach oben. „Ist die Straße dann noch tiefer, kommen wir mit unseren großen Fahrzeugen nicht mehr hoch“, sagt Howe.

Die Stadt Kiel ist anderer Ansicht. Es gebe eine technische Planung, die die Zufahrt für alle Fahrzeuge auch bei einer tieferen Straße ermögliche, schreibt das Tiefbauamt. Howe kennt die Planung, aber er und Naujoks erachten die Berechnung nicht als realistisch an. Das Risiko könne man nicht eingehen, sagt Naujoks. Wenn man zurückkomme und die Autos doch nicht hochkämen, stünde man vor vollendeten Tatsachen.

Dachdeckerei in Kiel: Umzug an neuen Standort beste Lösung

Als Howe 2016 zum ersten Mal von den Plänen der Bahn erfuhr, war ihm klar, dass ein dauerhafter Umzug des Betriebs für alle Seiten das beste wäre. Früh begannen die Gespräche mit der Stadt Kiel. Die Stadt war sehr aktiv, bot dem Betrieb mehrere städtische Flächen zum Kauf an. Manche waren ungeeignet, manche zu teuer.

Komplizierter wird die Lage dadurch, dass das Grundstück an der Alten Lübecker Chaussee Eigentum der Privatperson Hans-Jürgen Howe ist, die Dachdeckerei ist nur Mieter. Die Einnahmen aus einem Verkauf müsste Howe an Naujoks vorschießen, damit dieser als baldiger neuer Eigentümer mit dem Betrieb einen neuen Standort aufbauen kann. Etwas, das Howe auch machen würde, wenn er genug Geld aus dem Verkauf bekommen würde.

Hans-Jürgen Howe ist stolz auf die lange Firmenhistorie des Familienbetriebes. „Das ist mein Lebenswerk." © Quelle: Ulf Dahl

Deswegen versuchte er schon vor einigen Jahren, die Stadt davon zu überzeugen, Wohnungsbau auf seinem Grundstück zuzulassen, erstellte zwei Pläne. Ein Investor hätte ihm rund 1,5 Millionen Euro gezahlt. Doch die Stadt lehnte eine erforderliche Änderung des Bebauungsplans ab. Deswegen ist das Grundstück deutlich weniger wert.

Stadt Kiel könnte Teile des Umzugs bezahlen

Das macht den Umzug für die Dachdeckerei finanziell kaum zu stemmen. Mittlerweile gibt es immerhin ein passendes Ersatz-Grundstück in der Preetzer Straße, das die Stadt verkaufen würde, zu „einem sehr fairen Kaufpreis“, wie sie auf Anfrage schreibt.

Aber zum einen sei auf dem brach liegenden Grundstück „noch gar nichts passiert“, sagt Howe, bis dort gebaut werden könne, verginge wohl noch viel Zeit. Zum anderen bleibt das Finanzierungsproblem: Der komplette Neuaufbau der Firma auf dem neuen Grundstück würde laut Naujoks wohl mehr als eine Million Euro kosten. „Das kann sich die Firma nicht leisten.“

Es sei denn, die Stadt bezahlt Teile des Umzugs mit. Denn die Stadt Kiel müsste dem Unternehmen im Zeitraum der Straßenbauarbeiten sowieso die Umzugskosten und möglicherweise auch zusätzliche Kosten für die Neuerstellung der Zufahrt zahlen. „Zieht das Unternehmen jedoch vorher dauerhaft an einen neuen Standort, dann kann diese Summe die Basis einer Abgeltungsvereinbarung sein“, heißt es von der Stadt.

Alte Lübecker Chaussee in Kiel: Bahn will mit Arbeiten im März starten

Howe sollte laut Stadt daher eine Prognose für die Umzugskosten vorlegen. Howe selbst sagt, dass er von dieser Anforderung erst vor wenigen Tagen erfahren und vorher selbst auf die Stadt gewartet habe. Er habe die Unterlagen daraufhin sofort eingereicht. Die Kommunikation zwischen den Parteien, sie scheint an vielen Stellen zu haken.

Eine Lösung ist also noch nicht gefunden. Die Dachdecker sind genervt von den langen Wartezeiten bei den Behörden. „Alle beschweren sich über Fachkräftemangel. Aber es scheint egal zu sein, dass ein Traditionsbetrieb die Pforten dicht machen muss“, sagt Naujoks.

Die Zeit tickt gnadenlos für die Dachdeckerei Howe. Im März will die Bahn mit den Brückenarbeiten beginnen. Ob es dazu kommt und wo sich die Dachdeckerei bis dahin befindet, ist offen.