﻿Wegen steigender Antragszahlen in Kiel: Langes Warten auf den deutschen Pass

Seit einem Jahr wartet Ghaith Agha darauf, eingebürgert zu werden. Doch die Wartezeiten in Kiel sind lang, weil die Zahl der Anträge seit 2021 stark zunimmt. Die Stadt reagiert nun darauf mit neuen Mitarbeitern – und wünscht sich Unterstützung vom Land Schleswig-Holstein.

Kiel. Seit mehr als einem Jahr wartet Ghaith Agha darauf, eingebürgert zu werden. Der 29-Jährige floh vor sieben Jahren vor den Schrecken des Krieges aus der syrischen Hauptstadt Damaskus nach Deutschland. Fast genauso lange wohnt er in Kiel, arbeitet als Chemielaborant, spricht fließend Deutsch und engagiert sich im Verein „Kiel hilft“. „Deutschland ist zu meiner Heimat geworden“, sagt er. Nun will er endlich auch offiziell in seinem neuen Zuhause ankommen. Es gibt nur ein Problem: die gefühlt ewig langen Wartezeiten in der Zuwanderungsabteilung der Stadt Kiel.

Ghaith Agha ist einer von vielen, die sich einbürgern lassen möchten. Kiel steht am „Anfang einer Welle“, wie es Personaldezernent Christian Zierau nennt. Die Zahl der Einbürgerungsanträge schoss vergangenes Jahr in der Landeshauptstadt regelrecht nach oben, von 566 auf 903. Der Trend scheint sich zu bestätigen: In der ersten Jahreshälfte 2022 gingen in Kiel bereits 514 Einbürgerungsanträge ein. Für die Stadtverwaltung wird das zur Herausforderung.