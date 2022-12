﻿Oldtimer-Trecker erleuchten das Städtische Krankenhaus

Ein aufwendig beleuchteter Treckerkonvoi bahnte sich am Montagnachmittag den Weg durch die Kieler Innenstadt. Am Städtischen Krankenhaus in Kiel hielt der Konvoi, dort wurden an der Kinderklinik Schokoweihnachtsmänner verteilt. Anschließend fuhren die Oldtimer-Trecker weiter in Richtung Weihnachtsmarkt.

Kiel. Die Ackerfreunde RSW (Rönne-Schlüsbek-Wellsee) haben ihre alljährliche Lichterfahrt veranstaltet. 14 aufwendig beleuchtete und geschmückte Oldtimer-Trecker bahnten sich am Montagnachmittag ihren Weg von Rönne aus bis in die Kieler Innenstadt. Dabei hielten sie auch für einen Besuch am Städtischen Krankenhaus in Kiel.

„Auf dem Weg durch die Kieler Innenstadt sahen wir nur fröhliche Gesichter und Menschen, die uns in den Autos zuhupten und mit ihren Handys filmten“, erzählte Heiko Hamann, Organisator der Lichterfahrt. „In diesem Jahr wollten wir aber auch etwas Gemeinnütziges machen, und so entstand die Idee, dass wir die Kinder, die zu Weihnachten nicht nach draußen können, auch an der Aktion teilhaben lassen.“

Oldtimer-Trecker mit Weihnachtsmann hält vor Kinderklinik in Kiel

Die Trecker hielten vor der Kinderklinik, an den Fenstern konnte man viele freudige Gesichter sehen, die dem Weihnachtsmann und den anderen Treckerfahrern zuwinkten. Stellvertretend für die Kinder der Stationen nahm der Oberarzt der Kinderklinik, Niko Lorenzen, eine Kiste voller Schokoweihnachtsmänner entgegen: „Es ist eine tolle Aktion, die Kinder haben sich auch schon lange darauf gefreut.“

Sogar der Weihnachtsmann höchstpersönlich ließ es sich nicht nehmen, bei den Patientinnen und Patienten und den Angestellten des Städtischen Krankenhauses fröhliche Weihnachten zu wünschen. © Quelle: Ulf Dahl

„Grüßen Sie mir die Kinder und wünschen Sie allen eine gute Besserung“, sagte Organisator Hamann zum Kinderarzt, als er das Paket überreichte. Im Anschluss machte sich der Konvoi auf in Richtung Weihnachtsmarkt.