Nord-Ostsee-Kanal gesperrt: Großeinsatz durch Leck in Öl-Pipeline in Brunsbüttel

Der Nord-Ostsee-Kanal bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt. In Brunsbüttel sind aus einer Pipeline größere Mengen Rohöl ausgetreten. Zudem liefen am Mittwoch nach einer Havarie in Kiel große Mengen Öl in den Kanal. Schifffahrt und Fährverkehr wurden in Brunsbüttel eingestellt.