Hier können Sie in Kiel Ihren Tannenbaum entsorgen

Kiel. Tannenbäume schmücken in der Weihnachtszeit viele Wohnzimmer in Schleswig-Holstein. Festlich dekoriert sind sie im Dezember ein echter Hingucker. Nach den Feiertagen verfliegt der Zauber schnell: Aus einem satten Grün werden welke Zweige, deren Nadeln sich in den Teppich bohren. Bevor Sie Ihren Tannenbaum in Kiel und Region entsorgen können, gibt es jedoch einiges zu beachten:

Tannenbaum in Kiel entsorgen: Das sind die Regeln

Bäume dürfen nur ohne Weihnachtsschmuck und Kerzenreste abgelegt werden.

Einzelne Tannenzweige sollen ohne Plastiktüte abgelegt werden.

Die Bäume dürfen nur an den vorgesehenen Sammelplätzen abgelegt werden.

Fahrbahnen, Radwege, Fußwege, Einfahrten, Schulwege und Spielplätze müssen freigehalten werden.

Interaktive Karte: Sammelplätze für Weihnachtsbäume in Kiel

Der ABK holt die Bäume in der Zeit vom 6. Januar bis 3. Februar 2023 regelmäßig ab.

Alternativ können Kieler ihren Tannenbaum im Sammelzeitraum kostenlos im Wertstoff-Zentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße 6 oder auf dem Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 abgeben. Nach dem 3. Februar 2023 berechnet der ABK für die Annahme von Nadelbäumen die sonst übliche Gebühr. Auch hier gilt: erst abschmücken, dann abgeben.