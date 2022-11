﻿Weihnachtskogge für Wichtel Kilian ist da

Weihnachtsdorf in Kiel

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsdorf auf dem Rathausmarkt in Kiel laufen an: Rambo Bügler (links) und Dustin Unger montieren die Weihnachtskogge für Wichtel Kilian.

Sie ist der Hingucker im Weihnachtsdorf in Kiel: Die Kogge mit Wichtel Kilian, die drei Mal am Tag über den Rathausplatz schwebt. Nun haben die Aufbauarbeiten für das Flugschiff begonnen, das von vier Rentieren gezogen wird. Die Stände werden am Montag aufgebaut – mit einer großen Neuerung.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket