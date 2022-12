Schöne Bescherung!

Ho ho ho! Weihnachten steht vor der Tür, aber die Bescherung wurde dem THW Kiel mit der historischen 13-Tore-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt gründlich verhagelt. Dabei hatte der Jahresendspurt in Aalborg so vielversprechend begonnen. Nichtsdestotrotz: Es ist doch gar nichts passiert: Der THW Kiel hat am Donnerstag die Chance, das Pokal-Viertelfinale zu erreichen, liegt in der Bundesliga nur einen Punkt schlechter als die Konkurrenz. Frohe Weihnachten!