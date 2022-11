Im Hinblick auf die Weihnachtsfeier-Saison steuern die Gastronomen in Kiel langsam wieder in Richtung Vor-Corona-Niveau. Allerdings wissen sie 2022 nicht, wie freigiebig die Gäste sind. Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis fürchtet, dass die Inflation manchen Gast sparsamer bestellen lassen könnte.

Kiel. Ob in seinem Reservierungsbuch schon viele Weihnachtsfeiern eingetragen sind? Bei dieser Frage bekommt Amin Bhinder umgehend gute Laune. „In diesem Jahr wird in Kiel wieder richtig gefeiert“, berichtet der Inhaber des indischen Restaurants Haveli in der Holtenauer Straße. Nach der schwierigen Corona-Zeit seien die Kieler 2022 offenbar endlich wieder in Feierlaune. Das Kaminzimmer des Lokals, in dem die großen Events mit bis zu 50 Gästen stattfinden, sei bereits komplett ausgebucht. Lediglich kleinere Feiern mit bis zu zehn Personen könne er noch unterbringen.