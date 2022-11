Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln. Am 21.11. ist die Eröffnung vom Weihnachtsmarkt in Kiel. Wie viele Stände gibt es? Wie wirken sich die gestiegenen Energiekosten auf die Preise aus? Wie sind die Öffnungszeiten vom Kieler Weihnachtsmarkt? Fragen und Antworten zum Kieler Weihnachtsmarkt 2022.

Kiel. Der Weihnachtsmarkt in Kiel verwandelt die Innenstadt stets in festliche Stimmung. Doch nicht nur in der Holstenstraße werden Glühwein ausgeschenkt, gebrannte Mandeln und Bratwurst verkauft. Es gibt auch dieses Jahr mehrere Weihnachtsmärkte in Kiel. Welche das sind und was Fans über den Kieler Weihnachtsmarkt wissen müssen...