﻿Was Besucher über den Weihnachtsmarkt in Kiel wissen müssen

Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln. Am Montag beginnt der Weihnachtsmarkt in Kiel. Wie viele Stände gibt es? Wie wirken sich die gestiegenen Energiekosten auf die Preise aus? Wie sind die Öffnungszeiten vom Kieler Weihnachtsmarkt? Fragen und Antworten zum Weihnachtsmarkt in Kiel 2022.

Noch ist es vor dem Rathaus leer, die Beleuchtung wird getestet. Am Montag werden der Kieler Weihnachtsmarkt 2022 und das Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz in Kiel eröffnet.

Kiel. Der Weihnachtsmarkt in Kiel verwandelt die Innenstadt stets in festliche Stimmung. Doch nicht nur in der Holstenstraße werden Glühwein ausgeschenkt, gebrannte Mandeln und Bratwurst verkauft. Es gibt auch dieses Jahr mehrere Weihnachtsmärkte in Kiel. Welche das sind und was Fans über den Kieler Weihnachtsmarkt wissen müssen...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo genau ist der Weihnachtsmarkt in Kiel?

Der größte Weihnachtsmarkt findet direkt in der Kieler Innenstadt statt und ist von der Stadt organisiert. Vom Holstenplatz sind die Stände entlang der Holstenstraße bis zum Asmus-Bremer-Platz aufgestellt. Nicht weit entfernt ist auf dem Rathausplatz erneut das Weihnachtsdorf entstanden. Und auch am Bernhard-Minetti-Platz an der Holtenauer Straße gibt es wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt.

Neben den weihnachtlichen Märkten in Kiel laden auch andere schöne Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein zum Bummeln und Einstimmen in die Weihnachtszeit ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Stände auf dem Kieler Weihnachtsmarkt gibt es?

Das Interesse der Standbetreiber in diesem Jahr ist gesunken. Die Händler stehen vor mehreren Herausforderungen: Die Energiepreise sind gestiegen, Lebensmittel teurer geworden. Es gibt Bedenken, dass der Weihnachtsmarkt 2022 in Kiel weniger Kunden anlockt, die tatsächlich etwas kaufen. Daher gibt es deutlich weniger Stände als in der Vergangenheit. Auf dem Kieler Weihnachtsmarkt in der Holstenstraße, dem städtischen Markt, sind es 56. 2021 waren es noch 67, vor Corona (2019) 79 Hütten. Insbesondere die Verkäufer von Sachartikeln haben sich entschieden, dem Weihnachtsmarkt 2022 fern zu bleiben. Essens- und Getränkestände auf dem Kieler Weihnachtsmarkt gibt es im fast gewohnten Umfang.

Im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz von Kiel gibt es 30 Stände (nach 33 im vergangenen Jahr). Neu ist, dass es die große Glühweinhütte nicht mehr gibt. Stattdessen entsteht ein kleiner Wald aus Tannenbäumen mit Freiflächen für Stehtische, an denen Glühwein getrunken werden kann.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel am Bernhard-Minetti-Platz an der Holtenauer Straße, Ecke Knooper Weg gibt es wieder ein kleines, aber feines Angebot mit der Glühwein-Pyramide, einem Bratwurststand, Crêpes und Süßwaren sowie ein Karussell.

Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Kiel?

Der Kieler Weihnachtsmarkt in der Holstenstraße hat sonntags bis mittwochs von 11 bis 20 Uhr und donnerstags bis sonnabends von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Es steht den Gastro-Ständen frei, bei einem gut besuchten Markt die Öffnungszeit um 1 Stunde zu verlängern. Im Weihnachtsdorf schließen die Buden sonntags bis donnerstags um 21 Uhr am Freitag und am Sonnabend um 22 Uhr. Der Kieler Weihnachtsmarkt auf dem Bernhard-Minetti-Platz ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann endet der Weihnachtsmarkt in Kiel?

In der Holstenstraße, im Weihnachtsdorf und auf dem Bernhard-Minetti-Platz ist am 23. Dezember Schluss. Der Kieler Weihnachtsmarkt auf dem Asmus-Bremer-Platz wird bis zum 30. Dezember verlängert. Am 24. Dezember sind die Weihnachtsmarkt-Stände in Kiel von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertage bleiben die Buden geschlossen.

Die Energiekosten sind gestiegen: Wie ist die Preisentwicklung auf dem Weihnachtsmarkt 2022 in Kiel?

Die gestiegenen Kosten für Energie und Lebensmittel machen vor dem Weihnachtsmarkt nicht halt. Eine Preissteigerung auf dem Weihnachtsmarkt ist an fast allen Ständen unausweichlich. Die Händler sind aber um eine moderate Erhöhung bemüht. So werden die Preise für Glühwein, Bratwurst oder Crêpes im Schnitt 50 Cent teurer.

Wird die Weihnachtsbeleuchtung in Kiel reduziert?

Bevölkerung und Kommunen sind aufgerufen, Energie zu sparen. Auch die Weihnachtsmarkt-Betreiber haben sich Gedanken gemacht, den Stromverbrauch zu senken. Das Ergebnis: Die Anzahl an Beleuchtung – von Lichterketten bis Sternen in den Bäumen und maritime Motive – wird nicht reduziert. Allerdings werden die Lichter auf den Weihnachtsmärkten in Kiel erst später an- und früher abgeschaltet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwebt Wichtel Kilian wieder über das Weihnachtsdorf in Kiel?

Ja, der Weihnachtswichtel mit seiner Kogge über dem Weihnachtsdorf kehrt zurück und schwebt drei Mal täglich über den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Kiel: Um 16, 18 und 19.30 Uhr.

Welche besonderen Angebote und Veranstaltungen gibt es?

An den Adventssonntagen ist der Weihnachtsmann von 15 bis 17 Uhr auf den Markt und verteilt allerlei Süßigkeiten. Zudem gibt es an diesen Tagen auch ein gemeinsames Adventssingen mit dem Kieler Blechbläserensemble zwischen 16 und 17 Uhr. Am 1. und 3. Advent wird dies auf dem Asmus-Bremer-Platz stattfinden, am 2. und 4. Advent auf dem Holstenplatz.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 29. und 30. November sowie am 6. und 7. Dezember tritt zwischen 16 und 18 Uhr das Team Showakrobatik Face des TuS Holtenau in der Holstenstraße auf Höhe der Schevenbrücke auf. Am gleichen Ort spielt am 17. Dezember die Dithmarscher Puppenbühne um 14, 15 und 16 Uhr. Zwischen den Vorführungen gibt es ein kostenloses Kinderschminken.

Gibt es Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel 2022?

Nein. Nachdem 2020 ein kleiner Weihnachtsmarkt mit nur 14 Ständen stattfand und 2021 eine Maskenpflicht galt, gibt es in diesem Jahr keine Corona-Einschränkungen mehr. Explizite Corona-Regeln für den Kieler Weihnachtsmarkt 2022 existieren demnach nicht.